Pe scurt: Ce a făcut Primăria Mediaș în vacanța de vară la școlile din oraș, înainte de startul cursurilor.

Primăria Municipiului Mediaș a anunțat finalizarea unei serii de lucrări de pregătire a unităților de învățământ pentru noul an școlar, derulate pe parcursul vacanței de vară. Potrivit unui comunicat transmis de Direcția Cultură din cadrul primăriei, acțiunile au vizat atât igienizarea spațiilor, cât și siguranța rutieră din zona școlilor.

Printre principalele intervenții se numără deratizarea, dezinsecția și dezinfecția efectuate la toate unitățile de învățământ din municipiu, servicii considerate esențiale pentru un mediu sigur la debutul cursurilor.

Igienizare, marcaje rutiere și semnalizare modernizată la școli

Pe lângă lucrările de igienizare, echipele Primăriei Mediaș au refăcut marcajele rutiere, în special trecerile de pietoni din fața și din imediata apropiere a școlilor. Totodată, indicatoarele rutiere deteriorate din zonele unităților de învățământ au fost înlocuite, iar acolo unde situația a impus-o au fost montate indicatoare noi, ca parte a unui efort de siguranță rutieră pentru elevi.

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Reparații și amenajarea spațiilor verzi, la cererea unităților de învățământ

Au continuat, de asemenea, lucrările de reparații curente solicitate de școli, în funcție de necesitățile comunicate de fiecare instituție în parte. La unitățile de învățământ care au cerut acest lucru, au fost igienizate spațiile din vecinătate, s-a tuns iarba și s-au efectuat lucrări de toaletare a pomilor și a gardului viu.

„Din informațiile pe care le am în acest moment, în urma discuțiilor pe care le-am purtat cu reprezentanții instituțiilor de învățământ și cu colegii mei din Primăria Municipiului Mediaș, pot să spun că noul an școlar va începe în orașul nostru în condiții bune și foarte bune”, a declarat primarul Municipiului Mediaș, Gheorghe Roman.

Edilul a detaliat activitățile derulate pe perioada vacanței de vară: „Pe perioada vacanței de vară, Primăria Mediaș a efectuat câteva activități și anume deratizare, dezinsecție și dezinfecție la toate instituțiile de învățământ, am refăcut marcajele rutiere în zona instituțiilor de învățământ, de asemenea au fost efectuate lucrări la solicitarea unităților de învățământ, au fost igienizate spațiile din vecinătatea școlilor, s-a tuns iarba, s-au efectuat lucrări de toaletare a pomilor și a gardului viu.”

Gheorghe Roman le-a transmis un mesaj elevilor și cadrelor didactice din Mediaș: „Profit de ocazie pentru a le ura tuturor elevilor mult succes iar cadrelor didactice multă răbdare și putere de muncă”.