Pe scurt: Un nou dosar penal se adaugă la lista problemelor cu justiția pentru frații Tate, exact în perioada în care aceștia se confruntă cu procedura de extrădare din SUA către Marea Britanie.

Frații Andrew și Tristan Tate au fost trimiși din nou în judecată în România, fiind acuzați de trafic de minori. Este vorba despre un nou dosar, înregistrat joi la Tribunalul București, potrivit Libertatea, care citează portalul instanțelor.

Dosarul îi vizează pe Andrew Tate, Tristan Tate, Alexandra-Luana Radu și Georgiana Manuela Naghel. În prezent, cei doi frați se află în arest în Miami, Statele Unite, și sunt în proces de extrădare în Marea Britanie, unde se confruntă cu 59 de capete de acuzare, inclusiv viol, vătămare corporală și trafic sexual.

Nu este prima dată când frații Tate au probleme cu justiția română

Nu este prima dată când frații Tate au probleme cu justiția română. În 2022, cei doi au fost trimiși în instanță într-un alt dosar, pentru viol, trafic de persoane și constituire de grup infracțional organizat. Au fost reținuți în decembrie 2022, au stat apoi în arest preventiv și în arest la domiciliu, iar ulterior sub control judiciar.

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În noiembrie 2024, acel caz a fost retrimis la DIICOT pentru refacerea rechizitoriului, din cauza unor erori de procedură. Frații Andrew și Tristan Tate au părăsit România în februarie 2025, cu un avion privat către Florida, după ce DIICOT le-a ridicat interdicția de a părăsi țara. Potrivit publicației Financial Times, Administrația Trump ar fi făcut presiuni asupra autorităților române pentru această decizie.

La alegerile prezidențiale din 2025, Tristan Tate i-a susținut pe Victor Ponta și George Simion. Frații Tate au ajuns liberi de restricții după ce, în aprilie 2026, Tribunalul București le-a ridicat toate măsurile preventive de control judiciar.

La începutul lunii iulie 2026, procurorii DIICOT au anunțat că au extins cercetările în privința fraților Tate. Față de acuzațiile de trafic de persoane și viol de la finalul anului 2024, procurorii au adăugat alte infracțiuni pe listă, potrivit cronologiei dosarului care îi vizează pe cei doi frați.

Frații Tate, care dețin dublă cetățenie, britanică și americană, sunt căutați de justiția britanică pentru a răspunde în fața a aproape 60 de acuzații legate de viol, trafic de persoane, exploatare sexuală și infracțiuni legate de pornografie.