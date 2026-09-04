Pe scurt: Vrei terasă în centrul Sibiului anul viitor? Primăria a stabilit exact ce trebuie să faci și unde să trimiți cererea, înainte de licitația publică pentru amplasamente.

Primăria Municipiului Sibiu a pus în aplicare noul regulament pentru terase sezoniere, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 305/2026, și a anunțat termenul în care operatorii economici interesați pot depune cereri prealabile pentru identificarea amplasamentelor de pe domeniul public și privat al municipiului.

Potrivit instituției, actul normativ stabilește regulile de închiriere a suprafețelor de teren aparținând domeniului public și privat al orașului, în vederea amplasării teraselor sezoniere. Alături de regulament au fost publicate și Caietul de sarcini pentru procedura de licitație publică, precum și Instrucțiunile pentru ofertanți, documente disponibile pe canalele oficiale ale Primăriei.

Regulamentul votat de Consiliul Local pe 24 august a stabilit că amplasamentele pentru terase vor fi închiriate, în principiu, prin licitație publică, cu unele excepții prevăzute în regulament.

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Cererile prealabile se depun între 7 și 13 septembrie

Operatorii economici care vor să amplaseze terase pe domeniul public și care îndeplinesc condițiile prevăzute de regulament sunt așteptați să depună cereri prealabile în perioada 7-13 septembrie 2026, înainte de organizarea licitației, pentru a identifica amplasamentele disponibile.

Cererile pot fi transmise electronic, pe adresele de e-mail dompub@sibiu.ro sau pms@sibiu.ro, în atenția Direcției Generale Administrare Patrimoniu, Cadastru și Autorizare Control. Alternativ, documentele pot fi depuse în format tipărit la sediul Serviciului de Administrare a Domeniului Public, din Piața Mică nr. 22, sau la Registratura Primăriei, din sediul situat în Piața Mare.

Printre informațiile obligatorii pe care trebuie să le conțină cererea se numără suprafața în metri pătrați pe care operatorul economic dorește să o închirieze pentru amplasarea terasei.

Noul regulament a fost precedat de mai multe dezbateri publice organizate de Primărie, dar și de reacții din partea mediului de afaceri: asociația HoReCa Sibiu a cerut, în perioada premergătoare votului, modificarea proiectului, susținând că forma inițială „nu e benefică nici pentru operatori, nici pentru oraș”.