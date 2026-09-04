Superliga Sibiu ia startul sâmbătă cu opt echipe, care vor juca sistem tur-retur-tur-retur, totalizând 28 de etape.

Campioana ediției trecute, FC Agnita a ratat promovarea la ”baraje”, având o misiune aproape imposibilă cu Corona Brașov, dar anul acesta o ia de la capăt.

ACS Bradu s-a întărit substanțial în această vară și își depune clar candidatura la titlul județean.

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ACS Păltiniș Rășinari este una din echipele solide ale ultimelor sezoane, s-a întărit și este de luat în calcul la titlul județean.

Cu echipe tinere, dar și cu mult elan, Interstar și Alma pot fi surprizele plăcute.

CS Orășenesc Copșa Mică este singura nou-promovată din Liga 4.

Derby-ul primei etape este la Rășinari, unde ACS Păltiniș va întâlni pe FC Agnita. Un meci cu ”scântei” se anunță și la Interstar Sibiu – ACS Bradu.