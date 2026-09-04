Inter Sibiu a cedat surprinzător joi pe ”Municipal”, scor 0-1 cu CSM Săcele, în runda a doua din Liga 3.

Venită după o victorie clară la Breaza, Inter părea favorită în meciul cu CSM Săcele, de pe „Municipal”. Oaspeții cedaseră pe teren propriu în prima rundă.

Fără Bejan, accidentat la spate, Inter a mizat pe sistemul 4-3-3, mai apropiat de clasic.

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Prima repriză de la Sibiu a fost una echilibrată, iar la pauză a fost un 0-0 just după aspectul meciului. Sibienii au avut o șansă bună în minutul 44, când centrarea lui Bârză pentru Rotar este blocată de un adversar, aflat la un pas de autogol.

În partea secundă, Inter schimbat sistemul în 3-4-3, a atacat mai mult, dar nu a găsit calea spre gol. Soarta meciului s-a scris în minutul 85, când Săcele a beneficiat de un penalty, după o ținere în careu.

Al. Ciocâlteu a transformat cu precizie lovitura de pedeapsă și astfel Săcele a câștigat la Sibiu cu 1-0. În ciuda înfrângerii, strigătul ”Inter, Inter!” a revenit în tribune și s-a simțit o legătură reală, de mult așteptată, între echipă și circa 900 de fani ai săi.

Inter are trei puncte din două meciuri și continuă lupta pentru play-off în seria din care face parte.

ACS Mediaș joacă sâmbătă, de la ora 17.00, la Brașov, cu Corona, în derby-ul etapei din Seria 2.

INTER: Bărbat – Mitran (R. Uțiu 46), Stoia, Stoica, Onețiu – Bârză, Bărculeț (A.Mihai 61), Taifas – Ritivoi (P. Toader 68), Rotar (Florea 76), Moraru (Dancu 76) . Antrenor: M. Ianc