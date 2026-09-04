Intervenție spectaculoasă la Magazinul Dumbrava: se continuă modernizarea /video foto

Magazinul Dumbrava din centrul Sibiului continuă procesul de modernizare. O macara de mari dimensiuni a fost adusă pe 4 august în zona complexului comercial, iar muncitorii desfășoară lucrări la nivelul acoperișului. Operațiunea a atras imediat atenția sibienilor.

„O operațiune mai spectaculoasă are loc la Magazinul Dumbrava. A fost adusă o macara de mari dimensiuni, iar muncitorii montează ceva pe acoperiș. Probabil este vorba despre un sistem de aer condiționat”, a spus un sibian.

Intervenția vine după mai multe luni în care Magazinul Dumbrava a trecut printr-un amplu proces de modernizare și recompartimentare. Lucrările au vizat în special spațiile comerciale de la parter și etajele superioare, cu scopul de a aduce în clădire noi operatori și de a transforma vechiul magazin universal într-un spațiu comercial adaptat cerințelor actuale.

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Magazine noi la Dumbrava

Primele schimbări importante au devenit vizibile în vara acestui an. La începutul lunii iulie, Magazinul Dumbrava s-a redeschis după perioada de lucrări, iar în complex au fost inaugurate două magazine noi: Sinsay și Pepco.

Totodată, la ultimul etaj a fost amenajată o sală de sport 18GYM, în timp ce la parter a fost pregătit spațiul pentru supermarketul Penny. Informațiile despre noii chiriași au fost anunțate încă din luna februarie, când administrația complexului preciza că spațiile de la parter și etajul trei sunt în proces de recompartimentare.

Transformarea nu înseamnă însă dispariția completă a vechiului Dumbrava. Etajul al doilea păstrează în continuare magazinele mici și atmosfera de tip bazar care a devenit, în timp, una dintre imaginile asociate complexului comercial. În rest, spațiile modernizate sunt mai aerisite, iar mai multe unități comerciale sunt disponibile pentru închiriere.

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▶ Vezi pagina acestui video: Intervenție spectaculoasă la Magazinul Dumbrava: se continuă modernizarea /video foto — VIDEO

Unul dintre cele mai vechi puncte comerciale din Sibiu

Magazinul Dumbrava are o istorie de aproape jumătate de secol. Lucrările la fundația clădirii au început în noiembrie 1975, iar magazinul a fost inaugurat la sfârșitul anului 1978. La vremea respectivă, clădirea avea cinci etaje și demisol și reprezenta unul dintre principalele puncte comerciale ale orașului.

În ultimii ani, însă, complexul a pierdut din atractivitate în fața marilor centre comerciale apărute în Sibiu și Șelimbăr. Noua strategie este de a atrage branduri cunoscute și de a valorifica din nou poziționarea ultracentrală a clădirii.

Și pasajul subteran va fi modernizat

Transformarea zonei nu se limitează la clădirea Magazinului Dumbrava. Primăria Sibiu pregătește și modernizarea pasajului pietonal subteran din apropiere.

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Consiliul Local a aprobat în februarie 2026 indicatorii tehnico-economici pentru proiect. Pasajul urmează să fie recompartimentat și modernizat, cu noi funcțiuni, mobilier urban, spații pentru artă stradală și zone de informare. Suprafața utilă propusă crește de la 609,90 metri pătrați la 693,20 metri pătrați.

În august 2026, proiectul a intrat într-o nouă etapă a licitației, după ce la procedura anterioară nu fuseseră depuse oferte. Pentru lucrări a fost depusă o ofertă, iar contractul are o valoare estimată de aproximativ 3,3 milioane de lei fără TVA. Proiectul prevede, printre altele, reconfigurarea accesului dinspre Teatrul Național „Radu Stanca”, montarea unui ascensor pentru persoanele cu mobilitate redusă și modernizarea grupului sanitar.