Pădurea Șopa din Șelimbăr devine sâmbătă, 5 septembrie, locul de întâlnire al pasionaților de ciclism și alergare. Sopa Forest Race ajunge la cea de-a cincea ediție, cu trasee de mountain bike și cross pentru adulți, dar și cu probe dedicate copiilor. Înscrierile pentru ediția din acest an s-au încheiat, iar participarea concurenților înscriși este gratuită.

Născut din pasiunea pentru sport, comunitate și activități în aer liber, Sopa Forest Race a crescut de la o inițiativă locală la un eveniment sportiv recreativ cunoscut în județul Sibiu.

Ediția din acest an aduce din nou împreună sportivi și amatori de diferite vârste, care vor concura pe traseele amenajate prin Pădurea Șopa.

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36 de kilometri, cel mai lung traseu de MTB

Pentru proba de mountain bike, organizatorii au pregătit două trasee. Concurenții înscriși la traseul lung vor avea de parcurs 36 de kilometri, în timp ce varianta scurtă măsoară 18 kilometri.

Și pasionații de alergare au la dispoziție două distanțe. Proba de cross se desfășoară pe un traseu lung de 10 kilometri și unul scurt, de 5 kilometri.

Competiția nu este rezervată doar adulților. Organizatorii au pregătit curse MTB speciale pentru copii, iar toate categoriile de vârstă vor avea parte de premiere pe podium.

Participarea este gratuită. Înscrierile s-au încheiat

Sopa Forest Race este construită în jurul ideii că accesul la sport nu ar trebui să depindă de posibilitățile financiare, astfel că organizatorii au păstrat și în 2026 participarea gratuită.

„Susținem că accesul la mișcare și activități sportive nu ar trebui să fie limitat de posibilitățile financiare ale participanților. De aceea, participarea la Sopa Forest Race este gratuită pentru toți concurenții”, au transmis organizatorii.

Înscrierile pentru ediția din 5 septembrie s-au încheiat, astfel că formularul de participare nu mai este disponibil pentru noi concurenți.

Regulamentul competiției poate fi consultat pe site-ul evenimentului, la https://sopaforestrace.ro/documente.

A cincea ediție, sâmbătă, la Șelimbăr

Sopa Forest Race este organizată de Asociația Călăreții Roșii, cu sprijinul Primăriei Șelimbăr.

Cea de-a cincea ediție are loc sâmbătă, 5 septembrie 2026, în Pădurea Șopa, unde concurenții deja înscriși se vor întrece la mountain bike și cross, într-un eveniment care combină competiția sportivă cu mișcarea în natură.