Petiția care vrea să pună „frână” trotinetelor electrice la Sibiu: permis, numere de înmatriculare și zone în care să fie interzise

Un sibian cere reguli mai stricte pentru utilizatorii de trotinete electrice și propune chiar restricționarea sau interzicerea acestora în anumite zone din oraș. Daniel L. a inițiat o petiție intitulată „Pentru un oraș mai sigur: reguli stricte pentru trotinetele electrice”, prin care solicită autorităților locale o serie de măsuri menite să crească siguranța în trafic.

Demersul vine într-un context în care, în 2026, la Sibiu și în județ au fost raportate mai multe incidente în care au fost implicați utilizatori de trotinete electrice. În luna februarie, un adolescent de 17 ani, junior la FC Hermannstadt, a ajuns la spital după ce a căzut cu trotineta în Parcul Sub Arini, suferind un traumatism cranian.

În luna mai, o fetiță de 10 ani a fost lovită de un bărbat care circula cu trotineta pe strada Doamna Stanca din Șelimbăr. Copila a suferit un traumatism cranian și mai multe contuzii și a fost transportată la spital.

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Au urmat și alte accidente. În iunie, o adolescentă de 15 ani a ajuns la spital după ce a căzut cu trotineta în Cisnădie, iar în iulie, o femeie de 25 de ani a fost rănită într-un accident produs în Piața Aurel Vlaicu din Sibiu, unde trotineta pe care se afla a intrat în coliziune cu un autoturism.

Fotografie generată cu Inteligența Artificială

„Ajung să mă feresc de ei în trafic”

Daniel L. spune că a decis să inițieze petiția după ce a observat, în opinia sa, tot mai multe situații periculoase provocate de comportamentul unor utilizatori de trotinete.

„Fac o petiție pentru interzicerea trotinetelor electrice. Văd că Poliția Sibiu oprește șoferii de autoturisme pentru un bec nefuncțional sau pentru alte nimicuri, în timp ce, în cazul celor care circulă cu trotinetele, lucrurile par să fie mult mai puțin controlate”, spune sibianul.

Acesta reclamă în special situațiile în care trotinetele sunt folosite în trafic în mod imprevizibil.

„Sunt situații în care merg câte doi pe trotinetă și fac efectiv jaloane printre mașini. Ca șofer, ajung să mă feresc de ei în trafic pentru a nu-i accidenta. Consider că trebuie să existe reguli clare și, mai ales, controale pentru ca acestea să fie respectate”, afirmă Daniel L.

Petiția nu propune doar interzicerea trotinetelor, ci și introducerea unor reguli suplimentare pentru utilizarea lor în oraș.

În momentul de față, petiția a strâns 343 de semnături.

Restricții în zonele aglomerate și în apropierea școlilor

Printre solicitările formulate se numără restricționarea sau chiar interzicerea trotinetelor electrice în zonele pietonale aglomerate.

De asemenea, inițiatorul cere interzicerea utilizării acestora în apropierea școlilor, grădinițelor și locurilor de joacă sau, alternativ, impunerea unor limite stricte de viteză și acces.

Daniel L. solicită și respectarea cu strictețe a regulilor de circulație, argumentând că nerespectarea acestora îi poate pune în pericol atât pe pietoni, cât și pe șoferi și pe ceilalți participanți la trafic.

Permis, numere de înmatriculare și reguli mai stricte

Printre propunerile din petiție se află și introducerea unor condiții suplimentare pentru cei care folosesc trotinete electrice.

Inițiatorul solicită ca utilizatorii să poarte echipament de protecție și propune interzicerea folosirii trotinetelor cu încălțăminte considerată neadecvată, precum papucii sau șlapii. Totodată, cere interzicerea acoperirii feței cu măști care împiedică identificarea utilizatorului.

O altă propunere este ca utilizarea trotinetelor electrice să fie interzisă persoanelor cu vârsta sub 16 ani.

Daniel L. cere, de asemenea, introducerea unui permis sau certificat de conducere pentru trotinetele electrice, considerând că o astfel de măsură ar putea contribui la creșterea siguranței.

„Mulți utilizatori de trotinete nu cunosc sau nu respectă regulile de circulație, iar acest lucru poate crea situații periculoase atât pe trotuar, cât și pe carosabil”, se arată în motivația petiției.

Pe lista propunerilor se află și dotarea tuturor trotinetelor electrice cu numere de înmatriculare, astfel încât utilizatorii să poată fi identificați mai ușor în cazul unor abateri.

Inițiatorul mai solicită controale și monitorizare sporite, precum și sancționarea celor care încalcă regulile.

Sibiul are deja un regulament pentru trotinete

Petiția apare după ce, în 2026, Sibiul a introdus un nou regulament privind utilizarea trotinetelor electrice. Consiliul Local Sibiu a aprobat regulamentul în luna aprilie, documentul stabilind reguli privind circulația, parcarea, obligațiile operatorilor și sancțiunile aplicabile. Amenzile pot ajunge până la 2.500 de lei.

Poliția Sibiu a organizat, de asemenea, în luna iulie, o întâlnire cu cetățenii dedicată regulilor de circulație și siguranței utilizatorilor de trotinete, pe fondul creșterii numărului de trotinetiști.

Cu toate acestea, inițiatorul petiției consideră că este nevoie de măsuri suplimentare.

„Este foarte importantă siguranța în trafic, atât pentru șoferii auto, cât și pentru cei care conduc trotinete electrice sau alte vehicule electrice fără să aibă măcar un minim de cunoștințe privind regulile de circulație. Acesta este motivul pentru care am semnat petiția: pentru siguranța mea și a celorlalți participanți la trafic”, transmite Daniel L.

Trotinetiști surprinși în ipostaze teribiliste

În ultimele luni, mai multe situații în care comportamentul unor trotinetiști a atras atenția prin modul riscant sau teribilist în care aceștia au circulat. Într-unul dintre cazuri, un tânăr a fost surprins în timp ce lovea cu piciorul un autobuz aflat în trafic, într-un gest care putea provoca o situație periculoasă.

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Într-o altă situație, un trotinetist a fost surprins în timp ce se încadra greșit în trafic, ignorând regulile de circulație și punându-se astfel în pericol atât pe el, cât și pe ceilalți participanți la trafic.

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Astfel de comportamente au stârnit reacții din partea șoferilor, mai ales în condițiile în care o manevră greșită sau o mișcare imprevizibilă poate duce la producerea unui accident.