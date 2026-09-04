Pe scurt: De la atenționări pentru bicicliști și utilizatori de trotinete, până la controale pentru șoferii băuți sau grăbiți, IPJ Sibiu pregătește un weekend cu supraveghere sporită pe străzile și drumurile județului.

Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu anunță că, în perioada 4-6 septembrie 2026, polițiștii sibieni vor acționa zilnic, în sistem integrat, alături de reprezentanții celorlalte instituții ale statului cu atribuții în asigurarea ordinii și liniștii publice, potrivit IPJ Sibiu.

Polițiștii de ordine publică și cei de investigații criminale vor acționa cu precădere în zonele aglomerate de pe raza județului, pe linia prevenirii și combaterii actelor de violență, a furturilor din buzunare, din auto și locuințe, precum și pentru identificarea și prinderea persoanelor care săvârșesc fapte ce pun în pericol viața și bunurile cetățenilor.

Recomandări pentru cetățeni: cum să vă protejați bunurile și informațiile personale

IPJ Sibiu recomandă cetățenilor să fie prudenți atunci când interacționează cu persoane necunoscute și să nu transmită prin intermediul rețelelor de socializare informații privind lipsa lor de acasă sau despre bunurile de valoare pe care le dețin. Totodată, oamenii sunt sfătuiți să își supravegheze atent lucrurile, îndeosebi portofelul, telefonul sau alte dispozitive electronice, atunci când se află în spații publice aglomerate.

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O altă recomandare vizează mașinile parcate: sursa citată precizează că este important să nu se lase bunuri de valoare la vedere în interiorul autovehiculelor.

Siguranța traficului rutier rămâne unul dintre obiectivele principale ale polițiștilor cu atribuții în domeniu, motiv pentru care, în zilele următoare, se vor intensifica acțiunile de supraveghere și control al traficului. Șoferii care conduc sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive, cei care circulă cu viteză peste limita legală ori depășesc neregulamentar, dar și pietonii care traversează neregulamentar, bicicliștii și utilizatorii de trotinete care încalcă regulile de circulație vor fi sancționați ferm.

Conducătorilor auto li se recomandă să respecte regimul legal de viteză impus pe tronsonul de drum pe care circulă, să semnalizeze din timp și să se asigure foarte bine înainte de a schimba direcția de deplasare, să păstreze distanța de siguranță față de vehiculul din față și să acorde atenție sporită pietonilor, bicicliștilor, utilizatorilor de trotinete și motocicliștilor.

IPJ Sibiu reamintește că, în cazul în care cineva este martor sau implicat direct într-o situație periculoasă pentru viață, trebuie apelat în cel mai scurt timp numărul unic de urgență 112.