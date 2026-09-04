Pe scurt: Rugăciune în cor înainte de meci, medalii și trofee la final: cum au petrecut copiii din Calbor și Ighișu Vechi prima zi a anului bisericesc.

Parohiile Calbor și Ighișu Vechi, împreună cu preoții paroh, au organizat marți, 1 septembrie 2026, la începutul anului bisericesc, un turneu de fotbal pentru copiii din cele două parohii, potrivit Mitropolia Ardealului.

Copiii au fost împărțiți în două grupe de vârstă, una de la 6 ani și una de la 12 ani, fiecare grupă disputând câte două meciuri. Întâlnirea sportivă dintre cele două parohii a avut loc pe un teren sintetic din orașul Agnita.

Turneul a început cu rugăciunea comună „Tatăl nostru”

Înainte de primul meci, toți copiii au rostit în cor rugăciunea domnească „Tatăl nostru”, moment care a marcat startul competiției organizate de cele două parohii sibiene.

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La finalul turneului, echipele câștigătoare au primit medalii și trofee. Echipamentele sportive, medaliile și trofeele oferite copiilor au fost sponsorizate de Pizzeria Delicio din Sibiu.

Turneul a fost organizat de Pr. Florin Popa, de la Parohia Calbor, și Pr. Daniel Crișcă, de la Parohia Ighișu Vechi.