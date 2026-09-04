Razie pe A1 în județul Sibiu: un tânăr conducea fără permis, iar zeci de șoferi au fost amendați / foto

Polițiștii sibieni au desfășurat o amplă acțiune pe autostrada A1. Zeci de șoferi au fost trași pe dreapta, iar mulți dintre ei au fost amendați. Cei mai mulți fie au condus cu viteză, fie nu purtau centura de siguranță, iar un bărbat a fost găsit fără permis.

La data de 3 septembrie, în intervalul orar 10:00 – 14:00, polițiștii din cadrul Biroului de Poliție Autostrada A1 Râmnicu Vâlcea – Deva au desfășurat o acțiune de tip „Blitz”, pentru depistarea și sancționarea conducătorilor auto care nu respectă regimul legal de viteză și pentru prevenirea accidentelor de circulație. La activități au participat 13 polițiști, fiind verificate 116 autovehicule.

În cursul acțiunii, polițiștii au oprit pentru control un autoturism, la volanul căruia a fost identificat un bărbat în vârstă de 23 de ani, din județul Argeș. El nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. În cauză a fost întocmit dosar penal, iar cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere.

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„În cadrul acțiunii, polițiștii au aplicat 67 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 37.133 de lei. Dintre acestea, 47 de sancțiuni au fost aplicate pentru nerespectarea regimului legal de viteză, 6 pentru neportul centurii de siguranță, una pentru nerespectarea regulilor privind depășirea, una pentru încălcarea prevederilor Legii nr. 132/2017, iar 12 pentru alte abateri la regimul rutier. Ca măsuri complementare, polițiștii au reținut 6 permise de conducere, dintre care 5 pentru depășirea regimului legal de viteză și unul pentru nerespectarea regulilor privind depășirea. Totodată, au fost retrase 2 certificate de înmatriculare”, au transmis reprezentanții IPJ Sibiu.

Polițiștii Biroului de Poliție Autostrada A1 Râmnicu Vâlcea – Deva vor continua activitățile desfășurate pentru prevenirea accidentelor de circulație produse pe fondul vitezei excesive sau neadaptate și pentru creșterea gradului de siguranță pe autostrăzi.

„Reamintim conducătorilor auto că viteza excesivă reduce timpul disponibil pentru reacție, mărește distanța necesară opririi vehiculului și poate amplifica semnificativ consecințele unui accident rutier. Respectați limitele legale de viteză și adaptați permanent viteza la condițiile de drum și trafic”, au precizat reprezentanții IPJ Sibiu.