Pe scurt: Un episcop-vicar din Germania și un decan de facultate din Cluj s-au numărat printre absolvenții care s-au întors la Sibiu după trei decenii, să retrăiască anii de studenție și să-și amintească profesorii dispăruți.

Absolvenții Promoției 1992-1996 a Facultății de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Șaguna” din Sibiu s-au revăzut joi, 3 septembrie 2026, la 30 de ani de la finalizarea cursurilor de licență, potrivit Mitropolia Ardealului. Programul întâlnirii aniversare a cuprins Sfânta Liturghie arhierească, un curs festiv și o agapă frățească.

Slujba a fost săvârșită, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, în capela facultății, de un sobor de preoți și diaconi condus de Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei și Luxemburgului, el însuși absolvent al promoției 1992-1996 de la facultatea sibiană. În sobor s-au aflat pr. conf. univ. dr. Constantin Horia Oancea, decanul Facultății de Teologie „Andrei Șaguna” din Sibiu, precum și preoți și diaconi absolvenți ai aceleiași promoții.

Printre cei prezenți s-a numărat și arhim. prof. univ. dr. Teofil Tia, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, el însuși absolvent al promoției, alături de protopopi, preoți, arhidiaconi, inspectori școlari, preotese și apropiați ai foștilor colegi de facultate. După Sfânta Liturghie, ierarhul și soborul slujitor au săvârșit slujba parastasului pentru profesorii și colegii trecuți în veșnicie, urmată de un Te Deum.

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„Este o zi frumoasă și de adâncire în profunzimea gândurilor pentru noi, cei care suntem aici, pentru noi cei care am absolvit Facultatea de Teologie din Sibiu în anul 1996. În timpul slujbei m-am dus cu gândul și cu patru ani înainte, respectiv cu trei și doi ani. În toamna lui 1992 am început cu toții studiul aici și îmi amintesc faptul că stăteam aici, în capela plină cu studenți și nu-mi făceam gânduri sau planuri despre ce va fi peste 10, 20, 30 sau 50 de ani, dar nici nu am avut imaginația să mă gândesc la situația în care suntem astăzi aici. A fost un timp frumos, un timp de alcătuire sufletească și intelectuală, care ne-a pregătit pentru ce urma să ceară viața de la noi, fiecare, într-un anume fel. Fiecare dintre noi suntem și o realizare a părinților noștri, a rudeniilor noastre, a celor de aproape din neamuri, a prietenilor, a învățătorilor, a profesorilor, a educatorilor, a educatoarelor, a profesoarelor, a tuturor celor care la un moment dat au intervenit într-un anume fel în viața noastră”, a spus Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul.

Mesajul mitropolitului și cuvântul decanului către absolvenți

Mesajul Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Laurențiu a fost transmis de pr. conf. univ. dr. Constantin Horia Oancea, care a adresat apoi și un cuvânt propriu colegilor de generație. „În calitate de decan vă urez bun-venit și mă bucur că ați revenit în facultate după 30 de ani. Această zi va rămâne una de bucurie, de euforie pentru încă zece ani în continuare. Generațiile de teologi a anilor ’90 au fost marcate de schimbările care au existat în 1989 și de acea sete extraordinară de manifestare a credinței în Dumnezeu în deplina libertate”, a spus pr. conf. univ. dr. Constantin Horia Oancea.

Realizările absolvenților, prezentate în Aula „Mitropolit Ioan Mețianu”

În Aula „Mitropolit Ioan Mețianu” a Facultății de Teologie din Sibiu, membrii promoției 1992-1996 au prezentat realizările pe plan misionar, pastoral, didactic și profesional, dar și pe plan familial, din cei 30 de ani scurși de la absolvire. Mesaje de felicitare au venit și din partea profesorilor din acea vreme, prezenți la întâlnire: pr. prof. dr. Vasile Mihoc, vicar cultural onorific al Arhiepiscopiei Sibiului, pr. prof. dr. Dorin Oancea, pr. prof. dr. Vasile Grăjdian și pr. conf. univ. dr. Nicolae Moșoiu.

Au fost evocați și marii profesori din acea vreme, trecuți la Domnul, iar foștii colegi de generație și-au depănat amintirile din anii de studenție petrecuți la Sibiu.