Pe scurt: O comună din județul Sibiu vrea să devină „Sat European de Tineret”, iar totul a pornit de la inițiativa unui grup de tineri din localitate.

Comuna Sadu a intrat oficial în cursa pentru titlul de „Sat European de Tineret 2027”, după ce grupul de inițiativă al tinerilor din localitate a reușit să înregistreze candidatura, potrivit Primăriei Sadu.

Anunțul a fost făcut de administrația locală, care a precizat că este „primul pas oficial într-un drum pe care ne dorim să îl construim împreună cu tinerii și pentru tineri”. Primăria Sadu a felicitat grupul de inițiativă al tinerilor din Sadu „pentru curaj, implicare și dorința de a demonstra că și într-o comunitate rurală tinerii pot avea inițiativă, voce și puterea de a produce schimbare”.

Tinerii din Sadu, chemați să se alăture proiectului

Potrivit administrației locale, adevărata provocare începe abia acum: transformarea candidaturii într-un proiect al întregii generații tinere din Sadu. Primăria a lansat un apel către locuitori să se alăture grupului de inițiativă și să devină parte activă din acest proces.

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„Vocea ta contează. Ideile tale contează. Implicarea ta poate face diferența”, transmite Primăria Sadu, care invită tinerii interesați să contribuie la definirea proiectelor și activităților ce vor sta la baza candidaturii comunei pentru titlul de „Sat European de Tineret 2027”.