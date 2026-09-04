Pe scurt: O fabrică cu sute de angajați și investiții recente în hale noi urmează să dispară complet până în 2027. Explicația companiei nu are legătură cu performanța muncitorilor, ci cu o schimbare de strategie la nivel de grup.

Fabrica Printmasters din Cicârlău, județul Maramureș, urmează să fie închisă complet până la sfârșitul anului 2027, iar cei 450 de angajați ai companiei vor fi disponibilizați, potrivit Economica.net, care citează informații publicate de directmm.ro.

Decizia este explicată prin o schimbare de strategie la nivelul Grupului Solo, din care face parte și XD Connects, compania-mamă a Printmasters. Producția și logistica pentru Europa Centrală și de Est urmează să fie concentrate într-o singură unitate, iar fabrica din Cicârlău nu mai face parte din această construcție pe termen lung.

Închiderea nu va avea loc peste noapte, ci în etape. Activitatea va fi restrânsă treptat, iar producția ar urma să se oprească în mai 2027. Societatea va continua apoi procedurile necesare până la închiderea completă, programată pentru finalul aceluiași an. Pentru angajați, această perioadă înseamnă însă luni în care vor trebui să își regândească viitorul profesional.

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Compania spune că decizia nu are legătură cu performanța angajaților

Conducerea Printmasters insistă asupra unui aspect: plecarea din Cicârlău nu are drept cauză rezultate slabe sau probleme legate de calitatea muncii. Compania își recunoaște public angajații și contribuția lor la dezvoltarea afacerii. Jacques de Boer, CEO-ul Printmasters, a arătat că hotărârea este legată exclusiv de strategia generală a grupului.

Compania anunță că nu va lăsa tranziția fără măsuri de sprijin. Sunt promise indemnizații de concediere, asistență pentru găsirea unui alt loc de muncă și acces la consiliere. Urmează, de asemenea, discuții cu reprezentanții angajaților și cu autoritățile locale. Rămâne de văzut cât de mult vor putea aceste măsuri să reducă impactul unei restructurări de asemenea dimensiune.

Fabrica Printmasters și-a extins capacitatea după debutul activității din 2014, iar în 2024, la zece ani de la deschidere, au fost inaugurate o nouă hală de producție și un depozit. În jurul companiei se crease imaginea unei investiții stabile, cu sute de angajați și cu perspective de continuitate. Unitatea devenise un centru important pentru personalizarea produselor promoționale, cu suprafețe mari de producție și depozitare și cu o capacitate industrială construită în timp.

Reorganizarea din spatele deciziei: XD Connects a intrat în Solo Group

În fundal se află reorganizarea prin care a trecut compania-mamă. XD Connects a intrat în structura Solo Group, iar noua formulă de business a adus cu ea și o reconsiderare a operațiunilor din regiune. Ceea ce pentru un fond de investiții și pentru un grup european înseamnă „consolidare” sau „optimizare”, pentru Cicârlău înseamnă închiderea unei fabrici care a contat ani la rând în viața economică a zonei.

XD Connects este un jucător important în industria cadourilor promoționale și corporative. Înființată în 1986, compania a evoluat într-o organizație axată pe ESG și operează în mai multe țări, cu sediul central în Țările de Jos, birouri în Marea Britanie, Spania, Italia, Suedia, o unitate de producție în România și un birou în Shanghai.

Printmasters a fost fondată în 2008 ca furnizor de servicii de personalizare pentru clienți din diverse industrii, vizând în principal furnizorii și distribuitorii de produse promoționale. Până la achiziția sa de către XD Connects în 2012, compania a servit în principal piața promoțională din regiunea Benelux, cu un portofoliu activ de aproximativ 200 de clienți. Cooperarea cu Xindao NV, actualul XD Connects, a început în 2011, iar succesul colaborării a dus la achiziția integrală a Printmasters. Pe măsură ce grupul a crescut, Printmasters a devenit singurul furnizor de servicii de personalizare pentru XD Connects, renunțând treptat la portofoliul de clienți independenți.