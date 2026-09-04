Petru Boștiog, medieșeanul dat dispărut de familie în luna iulie, a fost găsit. Rudele au reușit să ia legătura cu el și este în afara oricărui pericol.
Bărbatul, în vârstă de 62 de ani, a plecat la muncă în Germania în luna iulie, iar de atunci familia nu a mai putut lua legătura cu el. Rudele s-au speriat, iar la mijlocul lunii august au cerut ajutorul poliției.
După mai multe săptămâni de incertitudine, bărbatul și-a contactat familia. „Familia bărbatului a reușit să ia legătura cu acesta, fiind confirmat faptul că se află în afara oricărui pericol. Din verificările efectuate a rezultat că bărbatul nu a fost victima vreunei infracțiuni”, au transmis reprezentanții IPJ Sibiu.
Cazul a fost mediatizat AICI.
Ultima oră
- CSU Sibiu pierde finala la Cupa Timișoara: ”vulturii” răpuși în ultimul sfert acum 8 ore
- Inter Sibiu clachează la primul meci acasă: înfrângere pe “Municipal” cu Săcele acum 9 ore
- Timpul a devenit cea mai valoroasă investiție acum 10 ore
- Pădurea Șopa se umple în weekend de bicicliști și alergători: trasee de până la 36 de kilometri la Sopa Forest Race acum 11 ore
- Razie pe A1 în județul Sibiu: un tânăr conducea fără permis, iar zeci de șoferi au fost amendați / foto acum 11 ore