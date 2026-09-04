Petru Boștiog, medieșeanul dat dispărut de familie în luna iulie, a fost găsit. Rudele au reușit să ia legătura cu el și este în afara oricărui pericol.

Bărbatul, în vârstă de 62 de ani, a plecat la muncă în Germania în luna iulie, iar de atunci familia nu a mai putut lua legătura cu el. Rudele s-au speriat, iar la mijlocul lunii august au cerut ajutorul poliției.

După mai multe săptămâni de incertitudine, bărbatul și-a contactat familia. „Familia bărbatului a reușit să ia legătura cu acesta, fiind confirmat faptul că se află în afara oricărui pericol. Din verificările efectuate a rezultat că bărbatul nu a fost victima vreunei infracțiuni”, au transmis reprezentanții IPJ Sibiu.

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Cazul a fost mediatizat AICI.