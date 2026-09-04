Sibianul Alex Basarabă gătește pentru 20.000 de oameni ca să intre în Cartea Recordurilor: masa va avea 5,5 kilometri / video

Un bucătar din Sibiu se pregătește pentru una dintre cele mai mari provocări profesionale din cariera sa. Alexandru Basarabă va face parte din echipa de chefi care va coordona bucătăria la „Masa Care Unește”, eveniment care va avea loc pe 12 septembrie 2026, în București, și care își propune să stabilească un nou record Guinness World Records. La o masă lungă de 5,5 kilometri sunt așteptați să se așeze simultan 20.000 de oameni.

Pentru Alexandru, gastronomia este mai mult decât o meserie. Este o pasiune pe care spune că a moștenit-o din familie și care, în cei peste 20 de ani de carieră, i-a influențat inclusiv felul în care descoperă lumea.

„M-am născut și am crescut în Sibiu, așa că pot spune cu mâna pe inimă că sunt sibian convins.

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Am 38 de ani, iar parcursul meu în gastronomie a început devreme, în 2002, când am pășit pentru prima dată într-o bucătărie profesionistă ca practicant, în timpul unei școli de profil de 3 ani. Din 2005, odată cu obținerea diplomei, am intrat oficial în câmpul muncii și de atunci m-am dedicat exclusiv acestei meserii. Pasiunea pentru gătit am moștenit-o din familie. Mama și bunica mea m-au influențat, poate inconștient, să înțeleg că gătitul este, înainte de toate, o bucurie și un mod minunat de a ne strânge cu toții în jurul mesei.

„Viața mea se învârte în totalitate în jurul mâncării”

Pentru bucătarul sibian, pasiunea pentru gastronomie nu se oprește atunci când iese din bucătărie. Spune că mâncarea a devenit un mod prin care privește inclusiv călătoriile și locurile pe care le descoperă.

„Poate că la început nu am înțeles pe deplin ce înseamnă această pasiune, dar timpul și experiența m-au ajutat să leg piesele de puzzle. Acum, pot spune că am o «deformație profesională»: viața mea se învârte în totalitate în jurul mâncării. Fie că vorbim de rutina zilnică, fie că merg în vacanțe, primul meu gând este legat de gastronomie. Practic, descopăr lumea și locurile noi prin farfurie.

Sincer, îmi este greu să aleg un singur preparat; de-a lungul anilor am gătit atât de multe rețete și fiecare are farmecul ei, încât n-aș vrea să fac nicio discriminare între ele. Pentru mine, cuvântul «spectaculos» nu se referă neapărat la tehnici sofisticate sau farfurii complicate, ci la timp, loc și emoție. Deși apreciez foarte mult și un preparat cu multe elemente, gătit perfect într-un restaurant cu pretenții, sunt foarte interesat și de asta.

Spectaculoasă a fost, de exemplu, clipa în care bunica mea m-a învățat vechea rețetă de pâine bătută, coaptă în cuptor pe lemne, împreună cu multe alte ocazii când am gătit alături de ea sau alături de mama. Acele momente m-au făcut să înțeleg că simplitatea este, de fapt, unul dintre cele mai spectaculoase lucruri în gastronomie.

O altă amintire dragă este dintr-o vacanță în Creta. Am mâncat acolo cele mai bune chiftele de dovlecel din viața mea, într-o tavernă superbă cu vedere la mare. Gustul lor m-a cucerit atât de tare încât m-am «autoinvitat» în bucătărie și am sfârșit prin a găti rețeta chiar alături de proprietară. Genul acesta de momente îmi rămân cu adevărat la suflet. Pentru mine, emoția și povestea din spate vor fi întotdeauna deasupra unui preparat care este doar tehnic și corect.”

„Pentru mine, o adevărată personalitate este oricine se așază la masă”

De-a lungul carierei sale, Alexandru spune că a avut ocazia să gătească pentru numeroase persoane cunoscute, însă principiul său a rămas același: fiecare client trebuie tratat cu aceeași atenție.

„Pentru mine, o adevărată personalitate este oricine se așază la masă și așteaptă să îi gătesc. Îmi place să ofer tuturor un tratament egal, atât prin mâncarea pe care o pregătesc, cât și prin modul în care comunic cu ei.

Desigur, de-a lungul celor peste 20 de ani de carieră, au fost multe nume cunoscute pentru care am gătit, atât din țară, cât și din străinătate. Când lucrezi într-un restaurant, nu știi niciodată cine îți poate păși pragul. Însă, pentru mine, secretul este să gătesc cu aceeași atenție și cu același drag pentru toată lumea. Doar așa pot fi pe deplin împăcat cu munca mea la sfârșitul zilei.”

Alexandru va găti pentru 20.000 de oameni

„Masa Care Unește”, proiect inițiat de Bloom The World și susținut de MAGGI, va avea loc pe 12 septembrie, în Piața Constituției și pe Bulevardul Unirii din București. Organizatorii vor construi o masă de aproximativ 5,5 kilometri din materiale reciclabile și își propun să așeze simultan în jurul ei 20.000 de persoane.

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Evenimentul va începe la ora 16:00, iar accesul este gratuit, pe baza unei rezervări prealabile. Participanții se vor bucura de o masă pregătită special, dar și de concerte live, spectacole și activități pentru copii.

Pentru Alexandru Basarabă, dimensiunea evenimentului este greu de comparat cu experiențele sale de până acum.

„Este un eveniment de o importanță colosală, nu doar pentru noi, cei implicați în organizare, ci pentru întreaga Românie. Vorbim despre stabilirea unui record mondial pentru cea mai lungă masă din lume, care va măsura 5,4 kilometri, unde se vor așeza nu mai puțin de 20.000 de oameni pentru care vom găti. Cu siguranță va fi un moment memorabil!

Dacă am emoții? Absolut! Sunt emoții firești, pentru că miza este uriașă și îmi doresc ca totul să iasă perfect, iar oamenii să rămână cu o amintire de neuitat. Însă acestea sunt emoții constructive. Într-un proiect de o asemenea anvergură, adrenalina și emoția nu te blochează, ci te obligă să fii extrem de riguros, organizat și pus la punct cu fiecare detaliu tehnic.”

„Când auzi prima dată cifrele, pare ceva imposibil”

Organizarea unei mese pentru 20.000 de persoane presupune o logistică pe măsură. Alexandru Basarabă va coordona bucătăria împreună cu chef Florin Gherman, iar primele discuții despre dimensiunea proiectului i-au ridicat semne de întrebare.

„Sincer, primul gând a fost că… ceva îmi dădea cu virgulă. Când auzi prima dată cifrele, pare ceva imposibil. Însă, de îndată ce am discutat detaliile logistice cu Alexa Vâlcan, organizatoarea acestui eveniment, și cu colegul meu, Florin Gherman — fiindcă vom fi doi chefi care ne vom ocupa de managementul bucătăriei —, totul a început să devină mult mai limpede. În plus, entuziasmul este contagios! L-am asimilat rapid și eu, iar în acest moment sunt entuziasmat pentru tot ce urmează să construim acolo.”

Experiența de până acum l-a ajutat să gestioneze evenimente de câteva sute de persoane, însă trecerea la zeci de mii de porții reprezintă un cu totul alt nivel.

„Am mai gătit în trecut pentru evenimente, de câteva sute de persoane, dar niciodată pentru un număr cu atâtea zerouri. Este un salt uriaș și, cu siguranță, reprezintă o provocare foarte mare, nu doar pentru mine, ci pentru întreaga echipă. Să treci de la sute de porții la zeci de mii necesită o logistică impecabilă și o sincronizare perfectă.”

20 de grame pot însemna sute de kilograme de mâncare

Una dintre cele mai mari provocări va fi gestionarea cantităților. La 20.000 de porții, chiar și o diferență mică în cantitatea pusă în fiecare farfurie poate avea consecințe importante.

„Totul este o provocare, atât din punct de vedere fizic, cât și psihic. Una dintre cele mai mari priorități ale noastre este să găsim echilibrul perfect: să evităm risipa alimentară, dar să ne asigurăm că fiecare om primește o porție corectă.

La o scară de 20.000 de persoane, dacă pui, de exemplu, cu doar 20 de grame mai mult sau mai puțin în fiecare farfurie, riști ori să arunci sute de kilograme de mâncare, ori să lași oameni nemâncați. Marja de eroare este foarte scăzută. Tocmai de aceea, organizarea este crucială; doar un plan milimetric, respectat cu strictețe de toată echipa, ne va asigura succesul și doborârea acestui record mondial.”

Preparatul rămâne secret

Ce vor mânca cei 20.000 de participanți rămâne, deocamdată, un secret. Organizatorii spun doar că preparatul va fi conceput astfel încât să poată fi împărțit unui număr foarte mare de oameni și să se potrivească spiritului evenimentului.

„Ce vom găti va rămâne, pentru moment, o surpriză. Putem spune însă că va fi un preparat gândit pentru a putea fi împărțit de mii de oameni în spiritul evenimentului «Masa Care Unește». Ne dorim ca participanții să descopere această experiență chiar în ziua evenimentului și să se bucure împreună de un moment memorabil.”

Record mondial și sprijin pentru un spital de psihiatrie pediatrică

„Masa Care Unește” are însă și o componentă caritabilă. Fondurile strânse în cadrul evenimentului vor susține proiectul Fundației Metropolis pentru construirea primului Spital de Psihiatrie Pediatrică din România, în cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia”.

Donațiile pot fi făcute încă din momentul rezervării locului, dar și în ziua evenimentului, prin coduri QR sau în urnele voluntarilor.

Alexandru consideră că tocmai această componentă face ca evenimentul să însemne mai mult decât o încercare de a intra în Guinness World Records.

„«Masa Care Unește» este un eveniment cu o puternică componentă socială și caritabilă, care susține construirea primului spital de psihiatrie pediatrică din România. În același timp, proiectul își propune să aducă oamenii împreună și să demonstreze că gesturile simple, precum împărțirea unei mese, pot crea conexiuni autentice și pot genera bine în comunitate.

Alături de partenerul principal MAGGI, ne dorim să celebrăm valoarea pe care o are timpul petrecut împreună la masă. Pentru noi, masa este mai mult decât un loc unde mâncăm. Este locul unde ne întâlnim, povestim, ne apropiem unii de alții și construim amintiri. Prin acest eveniment vrem să arătăm că, atunci când ne adunăm în jurul aceleiași mese, putem schimba lucruri în bine pentru cei care au nevoie de ajutor.”