Sibieni nemulțumiți de construcția unor blocuri lângă parcul Belvedere: Atrag atenția că terenul e instabil: „Au fost alunecări”

Două companii din Sibiu au în plan să construiască mai multe blocuri pe strada Preot Bacca, în imediata vecinătate a Parcului Belvedere. Proiectul a stârnit nemulțumirea localnicilor, care atrag atenția că terenul în această zonă este instabil, existând riscul să se producă alunecări. Oamenii au ridicat și problema traficului și infrastructurii.

Mai multe blocuri ar urma să fie ridicate pe un teren aflat pe strada Preot Bacca, lângă cel mai nou parc al Sibiului, Belvedere. Planul Urbanistic Zonal (PUZ) s-a aflat în consultare publică în luna mai, iar 11 sibieni au avut observații de făcut. Investitorii sunt SC TERRA BUILDING SRL și SC BLISS SRL, ambele firme din județul Sibiu, iar planurile arată că se vor amenaja 332 de apartamente și aproximativ 500 de locuri de parcare.

Citește detalii despre proiect: Blocuri în una dintre cele mai râvnite zone ale Sibiului: peste 300 de apartamente și 500 locuri de parcare lângă parc

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Locatarii reclamă că sunt probleme edilitare în zonă

Mulți dintre sibienii care au depus observații în perioada consultării publice au precizat că în zonă sunt deja deficiențe la nivelul rețelelor de apă și canalizare, iar apariția unor blocuri noi, fără investiții suplimentare, ar crea o presiune și mai mare asupra rețelelor existente.

„Lipsa demonstrării capacității rețelei de apă, documentația afirmă generic că există rețea de alimentare cu apă pe strada Preot Bacca și că racordarea se va realiza ulterior pe baza unor proiecte de specialitate. Nu sunt prezentate calcule de consum și debit necesar, verificări privind presiunea disponibilă în zonă, aviz tehnic care să confirme capacitatea rețelei existente pentru noua dezvoltare și nici studiu privind impactul cumulativ asupra rețelei. În realitate, în zona strada Colinei există deja probleme de presiune scăzută la apă, ceea ce ridică serioase semne de întrebare privind posiblitatea alimentării unui ansamblu de asemenea dimensiuni. Lipsa demonstrării capacității canalizării PUZ-ul propune peste 300 de apartamente și sute de locuri de parcare, însă nu prezintă studiu hidraulic, capacitatea reală de preluare a rețelei existente, impactul asupra canalizării existente în zonă și nici necesitatea extinderii/redimensionării infrastructurii. Conform informațiilor existente în zonă, canalizarea de pe str. Islazului a fost realizată în trecut de către proprietarii existenți și este subdimensionată”, se arată într-una dintre sesizări.

Același sibian a precizat că există sesizări la nivelul municipalității privind problemele actuale ale canalizării, iar aprobarea unei dezvoltări de mare densitate fără modernizarea prealabilă a infrastructurii edilitare este nefundamentată.

Oamenii cer un studiu de trafic

Pe lângă problemele edilitare, locatarii spun că este nevoie de un „studiu de trafic real”, deoarece accesul rutier este insuficient și nu va putea prelua atâtea vehicule, având în vedere că se propune amenajarea a peste 500 locuri de parcare.

„Documentația nu conține studiu de trafic, simulări de circulație, impact asupra străzilor Preot Bacca, Colinei, Islazului și Sacel și nici analiză privind timpii de acces și blocajele posibile. Trebuie ținut cont că la orele la care pleacă și vin locuitorii orașului la locurile de muncă, str. Preot Bacca și str. Islazului au un trafic ridicat, locuitori din cartierul Arhitectilor folosesc aceste străzi să ajungă în zona industrială vest. Ansamblul propus generează aproximativ 332 apartamente și peste 500 locuri de parcare, ceea ce va produce inevitabil trafic suplimentar major într-o zonă deja aglomerată”, se arată într-o sesizare.

Panorama către munții Făgăraș va fi acoperită

Odată cu ridicarea noilor imobile, sibienii care au depus sesizări consideră că se va crea un „impact negativ asupra perspectivei panoramice și asupra valorii peisagistice a parcului Belvedere”.

Aceștia spun că parcul reprezintă unul dintre puținele puncte din zonă care oferă o perspectivă panoramică valoroasă asupra munților Făgăraș: „Consider că realizarea unor clădiri cu regim de înălțime ridicat în imediata vecinătate a parcului va diminua semnificativ această deschidere vizuală și va afecta caracterul peisagistic al zonei. Volumetria propusă și apropierea construcțiilor față de parc pot conduce la obturarea parțială a perspectivei către munți, reducând unul dintre principalele atuuri ale Parcului Belvedere”.

Sibienii spun că terenul nu e stabil

Una dintre cele mai grave probleme este aceea că terenul din această zonă nu este stabil.

„Zona vizată pentru construirea acestui ansamblu este cunoscută ca fiind instabilă, aspect confirmat și de suplimentarea bugetului pentru stabilizarea versantului din Parcul Belvedere cu aproximativ 1,6 milioane de lei. Acest ansamblu se dorește a fi construit mai sus de parc, având și laturi comune. Tot cu privire la instabilitatea terenului din zonă, vă reamintesc faptul că în zona în care au fost construite vilele de pe strada Islazului, la o ploaie mai serioasă, au fost alunecări de teren, neexistând niciun argument că astfel de incidente nu vor avea loc și în zona vizată”, a precizat un sibian în sesizare.

„Nu există infrastructura necesară pentru acest proiect”

Alte persoane au arătat că „nu există infrastructura necesară pentru un proiect de asemenea anvergură”, precizând că de mai mulți ani locatarii au solicitat rezolvarea problemelor privind siguranța pietonală pe strada Islazului aflată în apropierea parcului. „În niciun caz acea stradă nu poate suporta un asemenea trafic suplimentar. Ar trebui o altă stradă de acces, de exemplu care să unească Preot Bacca cu Turnișorul, și astfel mașinile să nu mai traverseze această zonă de case, care la ora actuală e folosită ca o autostradă spre Turnișor. Pe aici au început să circule chiar autobuze și camioane, ceea ce nu e deloc normal pentru o asemenea stradă”.

Ce spune proiectantul

În răspunsul oferit sibienilor, proiectantul a precizat că a obținut aviz de la Apă Canal și se vor face investiții astfel încât să nu fie pusă o presiune suplimentară pe rețelele de apă și canal existente. De asemenea, infrastructura edilitară și rutieră se va realiza prioritar și concomitent cu realizarea celorlalte investiții, astfel încât, până la recepționarea clădirilor, să fie finalizate rețelele și circulațiile propuse.

Cât despre parcări, se vor realiza pentru locatari, vizitatori dar și unele publice. „De-a lungul drumului cu profilul de 15 metri, propus spre cedare la domeniul public, se vor realiza parcări publice. Pe străzile propuse sunt realizate treceri de pietoni pentru limitarea vitezei. Totodată se va realiza o limitare de viteză a circulației auto la maxim 30 km/h. Demersurile pentru acest proiect au început în anul 2019, iar beneficiarii acestuia sunt mai mulți, respectiv persoane fizice, juridice, precum și Primăria Municipiului Sibiu”, se arată în răspunsul proiectantului.

Toate sesizările sibienilor și răspunsul proiectantului pot fi citite AICI.