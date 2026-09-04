Pe scurt: Peste 20 de producători agricoli vin cu recolta de toamnă direct la sibieni, en-gros sau en-detail. Iată unde și când poți face proviziile pentru iarnă.

Sibienii sunt invitați sâmbătă, 5 septembrie, la prima ediție a Târgului de Toamnă al Producătorilor, organizat de Piețe Sibiu S.A. în incinta Târgului Obor. Potrivit conducerii Piețe Sibiu S.A., evenimentul se va desfășura în fiecare sâmbătă, între orele 07:00 și 13:00, pe întreaga perioadă a sezonului de toamnă.

Inițiativa vine în perioada în care sibienii își pregătesc proviziile pentru sezonul rece, iar organizatorii spun că târgul are exact acest scop: să le ofere locuitorilor orașului posibilitatea de a cumpăra fructe și legume de sezon direct de la producătorii agricoli, fără intermediari.

Peste 20 de producători vând en-gros și en-detail

Târgul este dedicat exclusiv producătorilor agricoli și reprezintă o oportunitate atât pentru cumpărători, cât și pentru fermieri. Vizitatorii vor putea descoperi recolta acestui sezon, vor putea achiziționa produse în cantități mari pentru aprovizionarea de toamnă și pregătirea conservelor pentru iarnă, dar și susține direct munca producătorilor locali.

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La eveniment participă peste 20 de producători, iar produsele vor putea fi cumpărate atât en-gros, cât și en-detail, în funcție de nevoile fiecărui cumpărător – fie că vine pentru câteva kilograme de legume, fie pentru cantități mai mari, necesare conservelor de iarnă.

„Prin organizarea Târgului de Toamnă al Producătorilor ne dorim să aducem producătorii agricoli mai aproape de sibieni și să le oferim acestora încă un spațiu dedicat unde să își valorifice recoltele de sezon. În același timp, târgul le oferă cumpărătorilor posibilitatea de a-și procura produsele necesare pentru proviziile de iarnă, direct de la cei care le cultivă”, transmite conducerea Piețe Sibiu S.A.

Evenimentul are loc în incinta Târgului Obor, unul dintre spațiile cunoscute sibienilor pentru comerțul cu produse agroalimentare, și se adaugă astfel programului obișnuit al pieței. Organizatorii precizează că Târgul de Toamnă al Producătorilor va funcționa săptămânal, în fiecare sâmbătă, atât timp cât durează sezonul de toamnă, oferind astfel o soluție constantă pentru cei care vor să își facă proviziile treptat, pe măsură ce apar noi recolte.