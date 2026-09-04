Stradă distrusă de camioanele grele cu pietriș la Cisnădie. Localnicii se revoltă: „Nu se ia nicio măsură” / video foto

Locuitorii de pe strada Tineretului din Cisnădie reclamă că, de câteva luni, camioanele circulă constant pe strada îngustă, deși accesul autovehiculelor de mare tonaj este restricționat. Oamenii spun că, în ultima perioadă, trec zilnic mai multe camioane încărcate cu pietriș, iar asfaltul este tot mai deteriorat.

Problema nu este însă doar legată de starea drumului. Locuitorii spun că strada nu are trotuare și nici trecere de pietoni, iar pe aici circulă inclusiv copii mici.

„Cel puțin 4 camioane pline cu pietriș au trecut într-o singură oră”

Unul dintre locuitori, Dragoș, spune că situația a devenit constantă în ultimele săptămâni și că traficul greu afectează atât strada, cât și siguranța celor care locuiesc aici.

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„Situația este de câteva luni de zile. În ultima perioadă, trec cel puțin 3-4 camioane zilnic, iar în ultima jumătate de lună se întâmplă în fiecare zi. Este o problemă cu strada și, pe lângă asta, ne afectează și pe noi personal. Strada nu are trecere de pietoni și nu avem trotuare. Este practic o stradă care s-a făcut odată cu dezvoltarea zonei, pentru că s-au construit case aici”, spune Dragoș.

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Acesta atrage atenția și asupra riscului la care sunt expuși copiii care locuiesc în zonă, în condițiile în care aceștia trebuie să circule pe carosabil.

„Pe stradă sunt copii mici, cu vârste între 5 și 10 ani. Copila mea are 7 ani și vine singură acasă de la afterschool. Nu are pe unde să treacă pe strada asta. Dacă vine un camion, Doamne ferește, o nenorocește. Un vecin a făcut deja o sesizare online. Aș vrea să fac un tabel, să strângem semnături și să mergem la Primărie. Nu mi se pare normal. Este o stradă îngustă, în care abia încap două mașini. Nu este nici măcar marcată corespunzător. Sunt 11 familii afectate”, a mai spus acesta.

Locuitorii spun că asfaltul se degradează tot mai mult

Oamenii susțin că traficul greu a devenit o problemă constantă, iar trecerea camioanelor încărcate contribuie la deteriorarea carosabilului.

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▶ Vezi pagina acestui video: Stradă distrusă de camioanele grele cu pietriș la Cisnădie. Localnicii se revoltă: „Nu se ia nicio măsură” / video foto — VIDEO 2

Andrei Ciocan spune că situația este cunoscută de mai mulți vecini și că au fost făcute sesizări către autorități.

„De 2 luni ne confruntăm cu problema asta constant. Strada are limitare de 8,5 tone. Mașinile vin si o distrug si nu se ia nicio măsura. Știu că vecinii au facut plangeri. Acum 2 saptamani primaria ne a promis ca va lua masuri. In fiecare zi e din ce mai distrus drumul”, spune acesta.

Locuitorii vor să meargă la Primărie cu petiția

Cei care locuiesc pe strada Tineretului spun că vor să strângă semnături și să solicite Primăriei Cisnădie să ia măsuri pentru respectarea restricției de tonaj și pentru siguranța pietonilor.

Oamenii spun că, în lipsa trotuarelor și a unei treceri de pietoni, copiii și ceilalți pietoni sunt nevoiți să circule pe carosabil, în timp ce pe aceeași stradă trec camioane încărcate.

Redacția Ora de Sibiu a solicitat un punct de vedere din partea Primăriei Cisnădie cu privire la situația reclamată de locuitori și la eventualele măsuri care urmează să fie luate. Până la momentul publicării acestui articol, nu am primit un răspuns.