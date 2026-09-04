Pe scurt: Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală se apropie de pragul critic — vezi ce temperaturi sunt anunțate pentru București.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, un cod galben de caniculă, valabil în cursul zilei de sâmbătă, 5 septembrie 2026, pentru mai multe județe din țară. Potrivit Mediafax, temperaturile vor ajunge la 36 de grade, iar disconfortul termic va fi ridicat.

Atenționarea meteorologică este în vigoare în intervalul orar 10:00 – 21:00 și vizează cea mai mare parte a țării. „Sâmbătă (5 septembrie) în Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei, sudul Crișanei și al Transilvaniei, vor fi temperaturi deosebit de ridicate și local caniculă”, informează ANM.

Temperaturi de până la 36 de grade în Banat și Oltenia

Instituția precizează că disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) se va situa în jurul pragului critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor situa între 30 și 36 de grade Celsius, cele mai mari valori fiind așteptate în Banat și Oltenia.

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Capitala se numără printre zonele vizate de codul galben de caniculă. Sâmbătă, temperaturile vor urca la 34-35 de grade Celsius în București, iar disconfortul termic va fi ridicat mai ales după-amiaza, când indicele temperatură-umezeală se va apropia de pragul critic de 80 de unități.

Cerul va fi mai mult senin în Capitală, iar vântul va sufla slab și moderat.