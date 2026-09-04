Pe scurt: Se schimbă orarele Tursib chiar de luni. Vezi ce trasee sunt afectate și unde va avea acum capătul de linie autobuzul 7.

Operatorul de transport public Tursib anunță o serie de ajustări pe traseele de autobuz din Sibiu, valabile începând cu data de luni, 7 septembrie 2026, potrivit unui comunicat al companiei.

Prima modificare importantă este reluarea circulației pe traseele școlare E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7 și E8, linii dedicate transportului elevilor care revin la cursuri odată cu începerea noului an școlar. Aceste rute fuseseră suspendate pe perioada vacanței de vară.

Pe lângă reluarea liniilor școlare, Tursib va modifica și programul de circulație pe cinci trasee din oraș: 7, 9, 20, 550 și 561. Compania nu a detaliat în comunicat noile intervale orare pentru fiecare linie în parte, urmând ca acestea să fie afișate în stații și online.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

O schimbare notabilă vizează traseul 7, care va avea un nou capăt de linie, în stația „Andrei Șaguna”, diferit de cel folosit până acum.

Potrivit Tursib, actualizarea orarelor afișate în stații se va face treptat, în perioada 4-7 septembrie 2026, astfel încât toate panourile să fie la zi până la intrarea în vigoare a noului program. În paralel, informațiile de pe site-ul www.tursib.ro și din aplicația mobilă SibiuBus vor fi actualizate începând cu data de 6 septembrie 2026.

Pentru a evita confuziile, noile orare afișate în stații vor purta, în partea dreaptă jos, mențiunea „Program de circulație valabil începând cu data de 07/09/2026”, astfel încât călătorii să poată distinge ușor programul actualizat de cel anterior.