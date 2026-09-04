Pe scurt: Ce le transmite șeful Inspectoratului Școlar Sibiu elevilor, profesorilor și părinților chiar în ziua în care se deschid porțile școlilor pentru anul 2026–2027.

Anul școlar 2026–2027 începe luni, 7 septembrie 2026, în județul Sibiu, potrivit mesajului transmis de inspectorul școlar general al Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Sibiu, prof. Marius-Emilian Novac, cu prilejul debutului noului an educațional.

Potrivit mesajului transmis de Constantin Dinca, cursurile vor fi organizate pe 36 de săptămâni de activitate didactică pentru majoritatea elevilor, iar programele naționale „Școala altfel” și „Săptămâna verde” vor fi integrate în perioada de cursuri. „Aceste repere ne oferă predictibilitate și ne invită să construim, încă din prima zi, un parcurs educațional coerent, echilibrat și centrat pe nevoile elevilor”, a precizat inspectorul școlar general.

Mesaj pentru elevi, profesori și părinți la începutul anului școlar

În mesajul transmis comunității educaționale sibiene, Marius-Emilian Novac a vorbit despre tradiția școlii din județ, „clădită prin munca generațiilor de profesori, prin implicarea familiilor și prin dorința elevilor de a învăța”, dar și despre necesitatea ca școala de astăzi să fie „deschisă schimbării, conectată la realitățile societății, atentă la diversitate, la siguranță, la incluziune și la dezvoltarea competențelor necesare pentru viitor”.

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Elevilor le-a transmis un îndemn direct: „Aveți curajul să fiți curioși, perseverenți și buni unii cu alții. Școala nu este doar locul în care primiți informații, ci spațiul în care învățați să gândiți, să colaborați și să deveniți oameni responsabili.”

Cadrelor didactice le-a mulțumit pentru „profesionalism, răbdare și dăruire”, subliniind că rolul lor „rămâne esențial în formarea copiilor și tinerilor” din județ. „Prin fiecare oră pregătită cu grijă, prin fiecare încurajare oferită la momentul potrivit și prin fiecare exemplu personal, construiți nu doar cunoaștere, ci și caractere”, a mai spus inspectorul școlar general.

Rolul parteneriatului dintre familie și școală

Părinților li s-a transmis un mesaj despre importanța implicării constante în viața școlară a copiilor. „Parteneriatul dintre familie și școală este una dintre condițiile fundamentale ale succesului educațional. Vă invit să rămâneți aproape de copii, de cadrele didactice și de comunitatea școlară, cu încredere, dialog și implicare constantă”, a precizat Marius-Emilian Novac.

Inspectorul școlar general a anunțat că Inspectoratul Școlar Județean Sibiu va continua să sprijine unitățile de învățământ din județ, să promoveze calitatea actului educațional, echitatea, respectul și colaborarea. „Ne dorim o școală în care fiecare elev să se simtă văzut, ascultat și susținut, iar fiecare cadru didactic să găsească resursele și încrederea necesare pentru a-și împlini misiunea”, a mai transmis acesta.

La final, Marius-Emilian Novac a transmis „gânduri de încredere, sănătate și putere de muncă” tuturor elevilor, profesorilor, părinților și partenerilor educației sibiene, urându-le „un an școlar 2026–2027 cu rezultate frumoase, cu bucuria descoperirii și cu respect pentru valoarea educației”.