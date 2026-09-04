Medicii vin cu vești bune cu privire la starea băiatului de 14 ani, rănit grav după ce a căzut cu trotineta electrică pe o stradă din Slimnic.

Accidentul s-a petrecut în 10 august, pe strada Câmpului din localitatea Slimnic. Băiatul, în vârstă de 14 ani, se plimba cu trotineta, iar la un moment dat, a pierdut controlul direcției de deplasare și a căzut pe carosabil. El nu purta cască de protecție, astfel că s-a izbit puternic cu capul de asfalt. (DETALII AICI)

Adolescentul a fost preluat de urgență de echipajele medicale și dus la Spitalul de Pediatrie din Sibiu. Timp de mai multe zile, starea lui a fost foarte gravă, prezentând o hemoragie intracraniană. El a stat internat o vreme pe secția Chirurgie Pediatrică, unde a primit tratament de specialitate.

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Din fericire, starea lui s-a îmbunătățit considerabil, iar de curând a fost externat și a putut pleca acasă.

În municipiul Sibiu s-a discutat în repetate rânduri despre interzicerea trotinetelor electrice, iar de curând consilierii locali au aprobat noul regulament pentru utilizarea acestora. Utilizatorii sunt obligați acum să respecte regulile impuse în zone speciale, precum în proximitatea școlilor, în piețe și în zona centrelor comerciale.

Află mai multe detalii – Trotinetele electrice nu se interzic la Sibiu: reguli noi în zona școlilor, piețelor și magazinelor

De-a lungul timpului, o mulțime de accidente și evenimente nefericite s-au produs în tot județul pe fondul utilizării trotinetelor electrice. De curând, mai mulți tineri au fost suprinși circulând haotic în giratoriu (DETALII AICI), iar săptămânile trecute un adolescent a lovit cu piciorul un autobuz (DETALII AICI).

Autoritățile au derulat în acest an și acțiuni de informare pentru utilizatorii de trotinete electrice. Utilizatorii sunt sfătuiți să circule cu prudență, să adapteze viteza la condițiile de trafic și să respecte regulile de circulație. Traversarea trecerilor pentru pietoni trebuie făcută doar după coborârea de pe trotinetă. (DETALII AICI)