ACS Mediaș a condus sâmbătă la Brașov cu 1-0 până în minutul 74, după care Corona a înscris de trei ori.
Două dintre favoritele la play-off, Corona Brașov și ACS Mediaș s-au înfruntat în meci direct.
Mediașul a deschis scorul în minutul 22, prin Raul Hăjmășan și a condus la pauză cu 1-0. Corona a forțat revenirea în partea secundă și a egalat în minutul 74 prin Mario Matsumoto. Înaintea golului egalizator, medieșenii au solicitat o lovitură de pedeapsă la Gurei.
Grozav a punctat pentru brașoveni în minutul 83 și Corona a trecut în avantaj. Scorul final, 3-1 a fost stabilit în prelungiri de B. Rusu.
”Corona și Mediaș sunt echipe foarte bune de Liga 3. Am făcut o primă repriză foarte bună, am și marcat. În a doua repriză, i-am lăsat să urce prea mult peste noi, parcă ne-am speriat de victorie. Am mult mai mari aștepări și de la cei care au intrat, și de la cei care au jucat, dacă vor să ajungă fotbaliști mari, trebuie să treacă prin momentele acestea și să gestioneze mult mai bine partidele, ca să putem urca nivelul” a spus antrenorul Cosmin Vâtcă.
ACS Mediaș 2022 are trei puncte din două etape și vinerea viitoare va juca acasă cu CSO Băicoi.
A fost o etapă nefastă pentru Inter Sibiu și ACS Mediaș, ambele echipe pierzând jocurile disputate în runda a II-a din Liga 3.
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