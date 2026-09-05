Alma Sibiu și Interstar au debutat sâmbătă cu victorii categorice în Liga Feminină de Tineret.
Alma Sibiu a spulberat cu 7-1 (3-0) pe Olimpia Gherla. Pentru sibience au marcat: Andreea Tărniceriu (8), Ana Rezu (10 ag.), Anna Anghel (45, 51, 60, 76), Oana Vasile (79). De remarcat performanța Annei Anghel, care a marcat 4 goluri. Succesul fetelor antrenate de Florin David a fost cea mai categorică victorie din prima etapă a Ligii Feminine de Tineret.
Interstar a câștigat cu 5-0 (3-0) partida cu Academia Germană. Au marcat: Daria Stoica (13), Ana Moga (24, 31), Ioana Ludoșan (62, 74). O victorie categorică pentru fetele pregătite de Octavian Budică.
Interstar și Alma sunt colege în Seria 2 a Ligii Feminine de Tineret și promit spectacol și goluri multe în duelurile directe.
Liga de Tineret la fotbal feminin a pornit la drum cu 20 de echipe, împărțite în două serii.
Ultima oră
- Putin a început negocierile de pace cu emisarii lui Trump la Kremlin: Rusia și Ucraina nu își lovesc capitalele trei zile, Witkoff și Kushner merg la Kiev acum 33 de minute
- Alma și Interstar câștigă la scor în Liga de Tineret: o sibiancă a marcat patru goluri acum 11 ore
- ACS Mediaș s-a prăbușit pe final la Brașov. Cosmin Vâtcă: ”Am așteptări mai mari” acum 11 ore
- Panică în parcarea Hotelului Parc din Sibiu. A luat foc o mașină/ foto video acum 13 ore
- David Popovici, surprins la un restaurant din Sibiu: “Un om cald și discret” / foto acum 14 ore