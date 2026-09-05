Alma Sibiu și Interstar au debutat sâmbătă cu victorii categorice în Liga Feminină de Tineret.

Alma Sibiu a spulberat cu 7-1 (3-0) pe Olimpia Gherla. Pentru sibience au marcat: Andreea Tărniceriu (8), Ana Rezu (10 ag.), Anna Anghel (45, 51, 60, 76), Oana Vasile (79). De remarcat performanța Annei Anghel, care a marcat 4 goluri. Succesul fetelor antrenate de Florin David a fost cea mai categorică victorie din prima etapă a Ligii Feminine de Tineret.

Interstar a câștigat cu 5-0 (3-0) partida cu Academia Germană. Au marcat: Daria Stoica (13), Ana Moga (24, 31), Ioana Ludoșan (62, 74). O victorie categorică pentru fetele pregătite de Octavian Budică.

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Interstar și Alma sunt colege în Seria 2 a Ligii Feminine de Tineret și promit spectacol și goluri multe în duelurile directe.

Liga de Tineret la fotbal feminin a pornit la drum cu 20 de echipe, împărțite în două serii.