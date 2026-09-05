Pe scurt: Doi bărbați au plecat cu două remorci încărcate cu bere în valoare de peste 200.000 de lire sterline, iar poliția britanică promite că nu se va opri până nu recuperează totul.

Poliția din Cheshire investighează furtul a aproximativ 800 de butoaie de bere neagră Guinness – echivalentul a aproximativ 70.000 de halbe – dispărute dintr-un depozit din Runcorn, în nord-vestul Angliei, la începutul acestei săptămâni, potrivit Mediafax, care citează Associated Press.

Furtul a avut loc la Whitehouse Industrial Estate, pe Aston Lane, unde doi șoferi au sosit și au plecat cu remorci care transportau butoaie destinate pub-urilor din regiune, potrivit BBC. Prima remorcă a fost furată în jurul orei 19:45, ora locală, iar a doua în jurul orei 21:30. Poliția estimează valoarea combinată a berii Guinness lipsă și a remorcilor la aproximativ 205.000 de lire sterline. Numai berea a fost evaluată la 115.000 de lire sterline, adică aproximativ 155.000 de dolari, potrivit AP.

Remorcile furate, identificate prin coduri unice

Cele două remorci cu prelată laterală, cu trei axe, poartă sigla firmei de logistică GXO și sunt de culoare albă. Ele pot fi identificate prin codurile DL736 și DL542, imprimate pe ușile din spate, potrivit BBC.

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Sergentul detectiv Gary McClatchy, de la Poliția din Cheshire, a promis că anchetatorii vor găsi toate obiectele furate, declarând că forțele de ordine vor accepta doar o recuperare completă a mărfii furate. „Se spune că «Guinness este bună pentru tine», dar acesta este cazul doar atunci când a fost cumpărată și plătită”, a declarat McClatchy, potrivit AP.

După ce au părăsit depozitul, cele două vehicule s-au îndreptat pe drumuri separate. Unul a fost văzut lângă podul Mersey Gateway, în timp ce celălalt a fost observat ultima dată deplasându-se spre Rainhill și Watkinson Way, potrivit BBC.

Poliția caută martori și înregistrări video

Se crede că ambii șoferi implicați în jaful din Runcorn sunt bărbați. Unul dintre ei a fost descris ca fiind alb, cu o barbă scurtă și închisă la culoare, purtând o căciulă, iar despre celălalt se crede că purta o șapcă.

Poliția a solicitat oricărei persoane aflate în zonă la momentul respectiv să raporteze ce a văzut și i-a îndemnat pe șoferii din trafic să verifice înregistrările camerelor de bord pentru orice ar putea ajuta la anchetă, potrivit The New York Times.

Diageo, compania britanică de băuturi care deține brandul Guinness, nu a răspuns unei solicitări de comentarii transmise de The Times.