UPDATE, ora 17:26: Potrivit IPJ Sibiu, din primele verificări a rezultat că bărbatul de 71 de ani, cetățean străin, „în timp ce ar fi efectuat lucrări de tăiere asupra unui recipient metalic, folosind un dispozitiv electric de tăiere, s-ar fi produs o explozie”. Polițiștii efectuează verificări în vederea stabilirii cu exactitate a circumstanțelor în care s-a produs evenimentul și dispunerii măsurilor legale care se impun.
ȘTIRE INIȚIALĂ
Un bărbat de 71 de ani a suferit arsuri, luni după-amiază, în urma exploziei unui recipient cu benzină pe strada Decebal din Mediaș.
La fața locului au intervenit o autospecială de stingere și un echipaj SAJ de tip B.
„O autospecială de stingere și o ambulanță SAJ au intervenit pe strada Decebal din municipiul Mediaș unde a avut loc o explozie neurmată de incendiu. Un bărbat a suferit arsuri și a fost transportat la spital de către echipajul SAJ”, a transmis ISU Sibiu.
„SAJ Sibiu a intervenit cu un echipaj de tip B în Mediaș, pe strada Decebal, la un eveniment unde un recipient cu benzină a explodat. Evenimentul nu a fost urmat de incendiu. Echipajul SAJ a asistat medical un bărbat de 71 de ani care a suferit arsuri de gradul 1 și 2, pe torace, membre superioare și față. După acordarea primului ajutor și monitorizării pacientului, acesta a fost transportat la CPU Mediaș în stare stabilă”, a transmis SAJ Sibiu.
Potrivit celor două instituții, incidentul nu a degenerat într-un incendiu, iar victima a fost transportată în stare stabilă la Camera de Primiri Urgențe din Mediaș.
Ultima oră
- Prezentatoare TV din Egipt, condamnată la moarte prin spânzurare: Sarah Khalifa și 11 inculpați, verdict în „Marele dosar al drogurilor” acum 2 ore
- Putin a început negocierile de pace cu emisarii lui Trump la Kremlin: Rusia și Ucraina nu își lovesc capitalele trei zile, Witkoff și Kushner merg la Kiev acum 3 ore
- Alma și Interstar câștigă la scor în Liga de Tineret: o sibiancă a marcat patru goluri acum 13 ore
- ACS Mediaș s-a prăbușit pe final la Brașov. Cosmin Vâtcă: ”Am așteptări mai mari” acum 14 ore
- Panică în parcarea Hotelului Parc din Sibiu. A luat foc o mașină/ foto video acum 15 ore