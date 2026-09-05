Noul an școlar începe cu un cadou pentru copiii din Șelimbăr. Primăria și Consiliul Local vor oferi 1.534 de ghiozdane complet echipate cu rechizite elevilor și preșcolarilor din comună. Programul „Primul ghiozdan” ajunge în acest an la cea de-a cincea ediție, iar valoarea unui pachet este de aproximativ 150 de lei.

De program vor beneficia toți cei 1.534 de copii din ciclurile preșcolar, primar și gimnazial, înscriși la Școala Gimnazială „Mihai Viteazu” și la Grădinița din Șelimbăr.

Fiecare copil va primi, odată cu începutul anului școlar, un ghiozdan pregătit cu rechizitele necesare pentru activitatea la clasă. Pachetele conțin caiete, penare, creioane, pixuri și alte materiale școlare.

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Valoarea unui ghiozdan complet echipat este de aproximativ 150 de lei. Raportat la cei 1.534 de beneficiari, valoarea totală a pachetelor se ridică la aproximativ 230.000 de lei.

Programul „Primul ghiozdan”, pentru al cincilea an consecutiv

Inițiativa Primăriei și Consiliului Local Șelimbăr este derulată pentru al cincilea an consecutiv. Potrivit primarului Marius Grecu, programul a fost conceput atât pentru a reduce cheltuielile suportate de familii la începutul școlii, cât și pentru ca toți copiii să înceapă anul în condiții similare.

„Sună clopoțelul! Dragi părinți, dragi copii, ne aflăm în fața unui nou început: începutul anului școlar. Pentru al cincilea an consecutiv, Primăria Șelimbăr continuă programul «Primul ghiozdan», prin care oferim tuturor copiilor înscriși la Școala Gimnazială «Mihai Viteazu» și la Grădinița din Șelimbăr un ghiozdan complet echipat cu rechizite”, a transmis Marius Grecu, primarul comunei Șelimbăr.

Edilul spune că măsura vine în sprijinul părinților într-o perioadă în care pregătirea copiilor pentru școală presupune cheltuieli importante.

„Este un program la care ținem foarte mult, pentru că a fost gândit, încă de la început, pentru a veni în sprijinul părinților. Știm că începutul anului școlar înseamnă și cheltuieli importante pentru fiecare familie, iar prin acest program ne dorim ca banii pe care părinții i-ar fi cheltuit pe rechizite să poată fi folosiți pentru alte nevoi ale copiilor. În același timp, vrem ca toți copiii să pornească la drum în aceleași condiții și să nu existe diferențe între ei”, a precizat Marius Grecu.

Mesaj pentru copii, părinți și profesori

Primarul Șelimbărului a transmis și un mesaj înaintea primului clopoțel, adresat deopotrivă copiilor, familiilor și cadrelor didactice.

„Le doresc tuturor copiilor un an școlar plin de bucurii, sănătate, curaj și cât mai multe reușite, părinților răbdare, iar cadrelor didactice un an cu satisfacții, cu rezultate frumoase și cu puterea de a le fi celor mici îndrumători și modele. Dumnezeu să ne ocrotească pe toți! Doamne ajută!”, a mai transmis primarul Marius Grecu.

Astfel, la debutul anului școlar 2026-2027, 1.534 de copii din Șelimbăr vor primi gratuit ghiozdanele și rechizitele necesare, prin programul finanțat de administrația locală.