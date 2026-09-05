David Popovici, surprins la un restaurant din Sibiu: “Un om cald și discret” / foto

David Popovici a fost în Sibiu și s-a oprit pentru o masă la restaurantul La Cuptor. Vizita campionului olimpic a fost o surpriză pentru cei din local, care au avut ocazia să îl întâlnească într-un cadru mult mai relaxat decât cel cu care este obișnuit în competițiile sportive.

„Un om cald, firesc și discret”

Reprezentanții restaurantului La Cuptor au povestit pe rețelele de socializare despre întâlnirea cu înotătorul român David Popovici și spun că acesta i-a impresionat prin discreție și naturalețe. „Sunt oameni pe care îi admiri de la distanță, iar când îi întâlnești, te bucuri să descoperi cât de frumoși sunt și de aproape”, au transmis reprezentanții restaurantului.

Potrivit acestora, David Popovici a lăsat în urmă nu doar amintirea unei seri speciale, ci și impresia unui om cald și firesc. „David Popovici ne-a trecut pragul și ne-a lăsat exact sentimentul acesta: un om cald, firesc și discret”, se arată în postarea restaurantului.

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Întâlnirea a fost cu atât mai specială pentru reprezentanții restaurantului, care i-au pregătit lui David Popovici o surpriză culinară.

Sursa foto: Facebook/ La Cuptor

Vizita înotătorului a devenit astfel un moment pe care cei de la La Cuptor spun că îl vor păstra ca pe o amintire aparte. „Campion în bazin. Om frumos la masă. O seară pe care o punem la păstrat”, au scris reprezentanții restaurantului.

Cine este David Popovici

David Popovici este cel mai titrat înotător din istoria României. La Jocurile Olimpice de la Paris, din 2024, a cucerit medalia de aur la 200 de metri liber și bronzul la 100 de metri liber, iar în 2022 a devenit campion mondial la ambele probe și a stabilit un record mondial la 100 de metri liber. Sportivul, născut în București, este legitimat la CS Dinamo și este considerat una dintre cele mai cunoscute figuri publice ale sportului românesc.

Legătura lui Popovici cu Sibiul

Nu este prima dată când numele campionului ajunge în atenția sibienilor. În primăvară, David Popovici a deschis caravana națională a Agenției Naționale pentru Sport, un proiect care include și școli din județul Sibiu. Tot în acest an, numele înotătorului a fost invocat în Consiliul Local, în dezbaterea despre viitorul complex de natație de pe Calea Poplăcii.