Pe scurt:
Cisnădie dă startul anului școlar cu clase pregătite din timp. Ce transmite Primăria elevilor, profesorilor și părinților.
Unitățile de învățământ din Cisnădie sunt pregătite pentru începerea noului an școlar, a anunțat Primăria Orașului Cisnădie, potrivit unei postări pe pagina de Facebook a instituției.
„Pentru noi, investiția în educație înseamnă, înainte de toate, investiție în viitorul comunității. Ne dorim ca fiecare copil din Cisnădie să beneficieze de un mediu potrivit pentru a învăța, a se dezvolta și a-și construi drumul mai departe”, a transmis Primăria Cisnădie.
Reprezentanții administrației locale au mulțumit tuturor celor implicați în pregătirea unităților de învățământ din oraș, precizând că eforturile au fost făcute astfel încât totul să fie gata la timp pentru începerea cursurilor.
Anunțul Primăriei Cisnădie vine în contextul în care, la nivelul întregului județ Sibiu, unitățile școlare finalizează pregătirile pentru începerea noului an școlar, iar în unele localități mai există și locuri disponibile în școli, creșe și licee.
„Le dorim elevilor, profesorilor și părinților un început de an școlar cu energie, încredere și rezultate frumoase!”, se mai arată în mesajul transmis de Primăria Cisnădie.
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