Momente de panică, sâmbătă după-amiază, în parcarea Hotelului Parc din Sibiu, aflat în apropierea Parcului Sub Arini. Un autoturism Opel a început să scoată fum din zona motorului, iar martorii au sunat imediat la 112.
Incidentul s-a produs sâmbătă, 5 septembrie, în jurul orei 17:40. La fața locului au ajuns rapid pompierii, un echipaj SMURD și un echipaj de poliție.
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Pompierii au intervenit și au stins focul înainte ca acesta să se extindă. Din fericire, nimeni nu a fost rănit.
În momentul incidentului, în apropierea parcării se aflau și mai mulți nuntași, care au asistat la intervenția echipajelor și s-au panicat în urma fumului degajat de autoturism.
Intervenția rapidă a pompierilor a făcut ca situația să nu se agraveze, iar în scurt timp lucrurile au revenit la normal.
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