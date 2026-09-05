Momente de panică, sâmbătă după-amiază, în parcarea Hotelului Parc din Sibiu, aflat în apropierea Parcului Sub Arini. Un autoturism Opel a început să scoată fum din zona motorului, iar martorii au sunat imediat la 112.

Incidentul s-a produs sâmbătă, 5 septembrie, în jurul orei 17:40. La fața locului au ajuns rapid pompierii, un echipaj SMURD și un echipaj de poliție.

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▶ Vezi pagina acestui video: Panică în parcarea Hotelului Parc din Sibiu. A luat foc o mașină — VIDEO

Pompierii au intervenit și au stins focul înainte ca acesta să se extindă. Din fericire, nimeni nu a fost rănit.

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În momentul incidentului, în apropierea parcării se aflau și mai mulți nuntași, care au asistat la intervenția echipajelor și s-au panicat în urma fumului degajat de autoturism.

Intervenția rapidă a pompierilor a făcut ca situația să nu se agraveze, iar în scurt timp lucrurile au revenit la normal.