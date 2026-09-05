Pe scurt: Cablurile, senzorii și sistemele de ventilație din tunelul care va scurta drumul Sibiu-Pitești sunt puse la încercare acum, cu luni bune înainte ca primii șoferi să treacă prin el.

Constructorul Tunelului Momaia, primul tunel forat de autostradă din România, a anunțat că lucrarea a intrat într-o nouă etapă: testarea și punerea în funcțiune a instalațiilor care îi vor asigura operarea în condiții optime, potrivit Economica.net.

În această perioadă sunt verificate și integrate sistemele de siguranță, monitorizare, ventilație, iluminat și management al traficului, alături de rețeaua de comunicații și infrastructura energetică a tunelului. De la funcționarea echipamentelor până la simularea diferitelor scenarii de operare, fiecare test are un singur scop declarat: ca totul să funcționeze impecabil din prima zi în care tunelul va fi deschis traficului.

Constructorul a mulțumit partenerilor de la IMSAT, care au contribuit la realizarea sistemelor inteligente și a infrastructurii tehnologice necesare funcționării tunelului. Potrivit anunțului, proiectul se apropie de final, iar fiecare etapă parcursă cu succes aduce mai aproape momentul în care Tunelul Momaia își va îndeplini rolul pentru care a fost construit: reducerea distanțelor și o mai bună conectare a comunităților și regiunilor traversate de autostrada Sibiu-Pitești.

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Lucrările de pe secțiunea Tigveni – Curtea de Argeș se apropie de final

Vestea despre testarea instalațiilor din tunel vine în contextul în care lucrările la secțiunea 4, Tigveni – Curtea de Argeș, din Autostrada A1 Sibiu – Pitești se apropie de finalizare. Constructorul Porr așterne stratul asfaltic de uzură pe ultimii metri ai acestui tronson, anunțase în urmă cu o lună directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol.

Secțiunea 4 a Autostrăzii A1 Sibiu – Pitești, care leagă Tigveni de Curtea de Argeș, are o lungime de 9,86 kilometri și este realizată de PORR Construct SRL. Contractul, în valoare de 1,678 miliarde de lei fără TVA, are o durată de 60 de luni, dintre care 16 luni au fost alocate proiectării, iar 44 de luni execuției. Lucrarea este finanțată prin Programul Transport (PT) 2021-2027, iar termenul contractual pentru deschiderea traficului este anul 2027.

Tunelul Momaia rămâne, la rândul său, unul dintre cele mai complexe elemente ale Autostrăzii Sibiu-Pitești, un proiect așteptat de ani buni pentru a scurta timpul de deplasare între Transilvania și sudul țării prin zona Munților Făgăraș.