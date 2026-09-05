Pe scurt: Cercetătorii au vrut să testeze un mit răspândit: că fericirea vine doar dintr-o relație romantică. Rezultatele arată că mentalitatea contează mai mult decât statutul marital.

Un nou studiu arată că persoanele singure pot avea parte de beneficii importante atunci când privesc celibatul ca pe o oportunitate de a încerca lucruri noi și de a-și dezvolta independența. Cercetătorii spun că satisfacția față de viața de celibatar depinde în mare măsură de modul în care este privită această perioadă, potrivit Mediafax, care citează The Washington Post.

Cercetarea, realizată în trei studii, a analizat ceea ce specialiștii numesc „potențialul de auto-expansiune al celibatarului”, adică posibilitatea ca o persoană să își dezvolte identitatea, perspectivele și abilitățile prin experiențe noi, relații și activități personale. „Teoria auto-expansiunii a presupus că auto-expansiunea are loc în contextul unor relații strânse. Deși acest lucru este adevărat, descoperirile noastre evidențiază, de asemenea, potențialele beneficii ale creșterii și expansiunii personale în timpul activităților individuale”, a declarat Yuthika Girme, profesor asociat la Universitatea Simon Fraser și co-autoare a studiului publicat în august 2026 în Buletinul de Personalitate și Psihologie Socială.

Studiul care pune sub semnul întrebării mitul relației salvatoare

Autoarea principală, Elina Moreno, a spus că cercetătorii au vrut să pună sub semnul întrebării ideea potrivit căreia împlinirea personală depinde de o relație romantică. „Am sperat să ne abatem de la narațiunea socială existentă conform căreia relațiile romantice sunt cheia unei vieți împlinite și a dezvoltării personale și să recunoaștem însăși singurătatea ca o oportunitate de auto-expansiune”, a spus Moreno. Potrivit acesteia, „experiențele trăite de persoanele singure sunt insuficient studiate, în ciuda numărului tot mai mare de persoane care amână relațiile romantice și aleg să rămână singure”.

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În cele trei studii, cercetătorii au analizat cât de mult considerau persoanele singure că statutul lor le oferă oportunități de dezvoltare, dar și influența pe care această perspectivă o are asupra experiențelor și stării emoționale. Persoanele care vedeau celibatul ca pe o oportunitate de dezvoltare erau mai implicate în activități precum drumeții, încercarea unor restaurante noi, învățarea unor abilități, practicarea sporturilor sau descoperirea unor hobby-uri. Această perspectivă era asociată cu o satisfacție mai mare față de viața de celibatar și față de viață în general, cu o teamă mai redusă de singurătate și cu un sentiment mai puternic de autonomie, competență și conexiune cu ceilalți.

Un aspect important este că aceste experiențe nu presupuneau neapărat izolarea: până la 82% dintre participanți spuneau că se bazau pe prieteni și familie pentru a lua parte la astfel de activități. Cu alte cuvinte, auto-expansiunea nu necesită o relație romantică.

Mentalitatea contează mai mult decât statutul marital

Cercetătorii au constatat că modul de raportare joacă un rol important. Persoanele cu o stimă de sine mai ridicată și cele care erau deja mulțumite de statutul lor aveau mai multe șanse să vadă singurătatea ca pe o oportunitate. În schimb, cei care se temeau să rămână singuri sau considerau că o relație este necesară pentru a fi fericiți erau mai puțin predispuși să vadă beneficiile acestei perioade. „Variabila importantă poate să nu fie pur și simplu dacă cineva este singur, ci ce înseamnă a fi singur pentru acea persoană”, a explicat psihologul Avigail Lev, directorul Centrului Bay Area CBT, care nu a participat la cercetare.

În cel de-al treilea studiu, participanții au fost puși în situații imaginare menite să îi ajute să privească singurătatea drept o perioadă de creștere personală. „Deși oamenii au raportat că se implică în mai multe activități de auto-expansiune și o dispoziție pozitivă după intervenția noastră, nu am reușit să creștem scorurile potențialului de auto-expansiune al oamenilor în ceea ce privește celibataritatea”, a spus Girme. „Acest lucru a fost surprinzător și evidențiază faptul că schimbarea mentalității generale a oamenilor despre celibataritate poate fi mai dificilă decât se anticipase”, a adăugat aceasta.

Alte cercetări au indicat diferențe notabile între persoanele care aleg să fie singure și cele care ajung în această situație fără să și-o dorească. Un studiu asupra persoanelor singure pe viață a arătat că acelea care au ales acest statut l-au asociat mai mult cu autonomia și împlinirea personală, în timp ce persoanele care s-au simțit obligate să rămână singure au raportat mai mult regret. Un alt studiu, realizat în rândul tinerilor adulți, a arătat că persoanele care au atribuit statutul de singur unor motive precum auto-împlinirea sau lipsa de interes pentru relații au raportat o stare de bine mai bună decât cele care au invocat motive „autodistructive”.

Cum poate deveni celibatul o perioadă de dezvoltare personală

Cercetătorii spun că auto-expansiunea nu presupune, în mod explicit, experiențe scumpe sau schimbări radicale. Poate însemna pur și simplu ieșirea din rutina obișnuită. „Încercarea unui nou traseu de drumeție, degustarea unei bucătării noi pentru tine sau participarea la un joc de pickleball poate conta”, a explicat Girme.

Printre recomandările specialiștilor se numără: încearcă ceva nou, fie un curs online, un hobby sau un domeniu pe care ai vrut mereu să îl explorezi; cunoaște-te mai bine, ținând un jurnal care ajută la identificarea intereselor și la înțelegerea propriilor dorințe; caută comunități noi, precum o echipă sportivă, un club de carte, un grup de cusut sau o grădină comunitară, care pot crea conexiuni în afara relațiilor romantice; și încearcă călătoria solo. „Călătoria solo este cunoscută ca fiind o oportunitate excelentă de auto-expansiune, deoarece încurajează exercitarea deplină a libertății personale, luarea deciziilor, încrederea în sine și socializarea în afara mediului obișnuit”, a mai precizat unul dintre specialiștii citați în studiu.