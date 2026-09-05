Începe noul an școlar, iar, luni, 7 septembrie, străzile din Sibiu vor deveni din nou mai aglomerate. Mii de copii vor porni spre grădinițe, școli și licee, unii pe trasee pe care le cunosc deja, alții pentru prima dată. În acest context, polițiștii sibieni vor fi prezenți în zona unităților de învățământ și pe principalele trasee folosite de elevi.

Odată cu începutul școlii, traficul devine mai intens în special dimineața, iar zonele din apropierea școlilor și trecerilor pentru pietoni necesită o atenție sporită din partea tuturor.

Polițiștii vor acționa pentru menținerea ordinii și siguranței publice, fluidizarea traficului și prevenirea accidentelor rutiere.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

Șoferii, chemați să încetinească în apropierea școlilor

Polițiștii le recomandă conducătorilor auto să reducă viteza atunci când se apropie de trecerile pentru pietoni și de unitățile de învățământ și să acorde prioritate pietonilor care traversează regulamentar.

De asemenea, șoferii sunt sfătuiți să nu depășească autovehiculele oprite înaintea trecerilor pentru pietoni și să evite orice activitate care le-ar putea distrage atenția de la drum, în special folosirea telefonului mobil.

În zonele aglomerate, răbdarea este esențială. Polițiștii recomandă respectarea indicațiilor agenților aflați în teren și evitarea opririlor sau staționărilor neregulamentare în apropierea școlilor, mai ales atunci când acestea reduc vizibilitatea.

Părinții care își duc copiii cu mașina sunt sfătuiți să folosească sistemele de siguranță corespunzătoare și să se asigure că cei mici coboară din autoturism într-un loc sigur.

Copiii trebuie să fie atenți la traversare

Și elevii trebuie să respecte câteva reguli simple, dar esențiale.

Traversarea trebuie făcută numai prin locurile permise, după o asigurare temeinică. Semnificația semafoarelor trebuie respectată, iar telefonul mobil și alte dispozitive care pot distrage atenția trebuie evitate în timpul traversării.

Pentru copiii mai mici, responsabilitatea începe și acasă.

Polițiștii le recomandă părinților să parcurgă împreună cu cei mici traseul dintre casă și școală înainte ca acesta să fie făcut singur. Regulile de traversare și de deplasare în siguranță trebuie explicate și reamintite constant.

Marcajele șterse și indicatoarele lipsă pot fi semnalate

Siguranța în jurul școlilor nu depinde doar de comportamentul șoferilor și al pietonilor.

Polițiștii îi îndeamnă pe sibieni să semnaleze dacă observă marcaje rutiere șterse, indicatoare lipsă sau deteriorate, iluminat deficitar, obstacole ori mașini parcate în locuri care reduc vizibilitatea în zona trecerilor pentru pietoni și a unităților de învățământ.

Astfel de situații pot fi sesizate polițiștilor rutieri sau autorităților competente.

„Graba” nu trebuie să ajungă și în trafic

Prima zi de școală vine, pentru multe familii, cu agitație, întârzieri și drumuri făcute pe fugă. Tocmai de aceea, polițiștii transmit un mesaj simplu: plecați mai devreme și nu lăsați graba să vă afecteze atenția în trafic.

Câteva secunde câștigate printr-o depășire riscantă sau printr-o traversare făcută în grabă nu merită niciodată riscul unui accident.

O trecere pentru pietoni poate părea doar câteva dungi albe pe asfalt. Pentru un copil care merge spre școală, însă, trebuie să fie locul în care poate traversa în siguranță.