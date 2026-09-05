CSC 1599 Șelimbăr a remizat sâmbătă, la Cisndie, 1-1 cu Metalul Buzău, în etapa a VI-a din Liga 2.

Veniți cu elanul primei victorii din actualul sezon, reușită în deplasare, la CS Dinamo, ”călăreții roșii” au sperat să aducă și primul succes pe teren propriu.

După 9 minute, atacantul gazdelor, Cocoș nu profită de o șansă bună și reia cu capul pe lâgă poartă, din 6 metri. Apoi, Natea deviază peste poartă în minutul 41.

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Chiar înainte de pauză, în minutul 43, oaspeții deschid scorul: Robu șutează în forță dintr-o lovitură liberă de la 30 de metri lateral stânga și portarul Rareș Măluțan scapă mingea în poartă. Astfel, Buzăul a intrat la pauză în avantaj.

Metalul putea da lovitura pe contraatac în partea secundă, când Moldovan a irosit două situații bune.

În minutul 79, Borțoneanu trimite cu boltă din cercul de la centrul terenului, peste portar, mingea cade pe transversală și revine în fața porții, Măluțan e prins cu crampoanele în plasa porții, dar Șelimbăr are noroc și scapă la această fază fără gol.

”Călăreții roșii” reușesc egalarea în minutul 84, când Andrei Șerban trage bine din lovitură liberă de la 25 de metri, perpendicular pe poartă, portarul Metalului atinge mingea, dar nu o poate devia.

S-a terminat 1-1, un rezultat just după aspectul meciului, dar echipa lui Eugen Beza rămâne fără victorie pe teren propriu.

”Cred că 1-1 este echitabil. Ne-am dorit să fim pragmatici, echipa a jucat, a avut o atitudine bună, ne lipsesc doar punctele și curajul în unele momente. Avem jucători buni, dar nu toți sunt la nivel de 100%, precum Oroian, Iancu. Ne lipsește enorm Bucuroiu, care este accidentat, cu el pe teren aveam 4 puncte în plus” spus la final Eugen Beza, antrenorul echipei șelimbărene.

CSC Șelimbăr este pe 16 în clasamentul Ligii 2, cu 6 puncte din 6 jocuri.

CSC Șelimbăr: Măluțan – Kielhorn (Lanțoș 64′), Wiktorski, Natea, Mihart (Monea 75′) -Boboc (Dr. Iancu 75′), Luca – Al. Oroian (Andr. Șerban 75′), P. Petrescu, D. Benzar (R. Cristea 57′) – Cocoș . Antrenor: Eugen Beza