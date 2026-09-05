Sibienii au luat cu asalt Târgul de Toamnă de la Obor: producătorii au rămas cu tarabele aproape goale / foto video

Sibienii s-au trezit cu noaptea-n cap și au mers, sâmbătă dimineața, la Târgul Obor, unde a avut loc prima ediție a Târgului de Toamnă al Producătorilor, organizat de Piețe Sibiu S.A. Gospodinele au venit încă de la primele ore pentru a-și face provizii pentru sezonul rece, iar unii dintre producători au plecat acasă cu dubele aproape goale.

La ora 11.00, mai mulți comercianți mai aveau doar câteva lăzi cu marfă. Deși numărul cumpărătorilor nu a fost unul foarte mare, producătorii s-au declarat mulțumiți și spun că se așteaptă ca, la edițiile următoare, numărul clienților să crească.

Târgul se desfășoară în fiecare sâmbătă, între orele 07.00 și 13.00, pe întreaga perioadă a sezonului de toamnă.

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Inițiativa vine într-o perioadă în care sibienii își pregătesc proviziile pentru iarnă. Scopul evenimentului este de a le oferi locuitorilor posibilitatea de a cumpăra fructe și legume de sezon direct de la producătorii agricoli, fără intermediari.

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▶ Vezi pagina acestui video: Sibienii au luat cu asalt Târgul de Toamnă de la Obor: producătorii au rămas cu tarabele aproape goale — VIDEO

Prune din Argeș, aduse la Sibiu pentru dulceață și țuică

Printre producătorii prezenți la târg s-a numărat și Alexandra, venită din Argeș împreună cu soțul ei. Cei doi au adus aproximativ 10 tone de prune, după o recoltă foarte bună.

„Suntem veniți din Argeș. Ne ocupăm cu prunele. Avem ferma noastră și producem prune atât pentru țuică, cât și pentru gem și dulceață. Prețul este accesibil și negociabil”, a povestit producătoarea.

Cererea pentru legumele de toamnă a fost, de asemenea, ridicată. Un producător venit din zona Pleșoiu, de lângă Slatina, a vândut gogoșari și ardei. La un moment dat, acesta mai avea foarte puțină marfă. „Astăzi s-a dat bine, după cum se vede. În general sunt foarte mulțumit. Eu, ca producător, sunt mulțumit”, a spus acesta.

Gogoșarii erau vânduți cu aproximativ 5 lei kilogramul, iar ardeii mai mici, destinați în special conservelor și zarzavaturilor, aveau prețuri de aproximativ 3-5 lei kilogramul.

„Sezon de murături” la Târgul Obor

Printre producătorii care au venit la prima ediție s-a aflat și Nistor Dumitru, care cultivă legume la Vurpăr, pe o fermă de aproximativ 20 de hectare. „Întotdeauna este loc de mai bine. Să sperăm că pe viitor o să fie mai bine”, a spus acesta despre vânzările din prima zi.

La taraba sa au fost disponibile varză, conopidă, țelină, morcovi și pătrunjel – exact legumele căutate în această perioadă pentru murături și conserve.

Prețurile practicate au fost de aproximativ 2,50 lei kilogramul pentru varză, 3-4 lei pentru țelină, 6 lei pentru conopidă, 3 lei pentru morcovi și 7 lei pentru pătrunjel.

Dovleci ornamentali, atracția inedită a târgului

O apariție aparte la Târgul de Toamnă a fost Radu Micu, un fost jurnalist din Sibiu care, după ce a renunțat la presă, s-a dedicat cultivării dovlecilor ornamentali. „Așa mi-a venit mie când m-am lăsat de presă. M-am apucat de dovleci”, a povestit sibianul, care cultivă numeroase soiuri deosebite.

La tarabă, vizitatorii au putut găsi dovlecei ornamentali de dimensiuni și forme diferite, dar și soiuri care pot fi păstrate ani întregi, pictate, sculptate sau transformate în obiecte decorative.

Printre aceștia se află soiul Baby Boo, dovlecii de Halloween, dovleacul românesc pentru copt și plăcinte, dar și soiuri precum „Turban turcesc” sau „Pattison”.

„Se păstrează mult timp, se usucă și se păstrează ani de zile. Pot fi pictați, sculptați, făcuți în toate felurile. Unii pun lumină în ei. Facem decorațiuni pentru restaurante, terase și magazine. Mulți își decorează vitrinele magazinelor. Facem și ateliere de pictat dovleci cu copiii sau căsuțe pentru păsărele”, a explicat Radu Micu.

Prețurile pentru dovlecii ornamentali pornesc de la 5 lei și pot ajunge până la 30 de lei, în funcție de soi și dimensiune.

Clienții, mulțumiți că pot cumpăra direct de la producători

Cumpărătorii care au ajuns la primele ore ale dimineții au plecat cu sacoșele pline. Pentru mulți, principalul avantaj este faptul că pot cumpăra direct de la producători, la prețuri mai mici. „O idee foarte bună, direct de la producători. Este un lucru foarte important, îi ajută enorm și pe ei, și pe noi. Nu mai dăm atâția bani, cu adaosurile, și sperăm să țină cât mai mult ideea asta”, a spus una dintre cumpărătoare.

Aceasta a cumpărat ardei grași, gogoșari și capia, pe care îi va folosi pentru zarzavat și ardei umpluți.

Producătorii speră la și mai mulți clienți

Chiar dacă prima ediție nu a avut un număr impresionant de cumpărători, producătorii spun că sunt mulțumiți de inițiativă și că vor reveni la târg.

Aceștia cred că mulți sibieni încă nu știu despre existența târgului de sâmbătă și sunt convinși că, pe măsură ce evenimentul va deveni cunoscut, și numărul clienților va crește.

Târgul de Toamnă al Producătorilor va fi organizat în fiecare sâmbătă, între orele 07.00 și 13.00, la Târgul Obor din Sibiu, pe durata sezonului de toamnă.