Favoritele din acest sezon la titlu în Superliga Sibiu, FC Agnita și ACS Bradu au încput sezonul cu victorii importante în deplasare.
În cel mai atractiv meci al primei etape din Superliga, FC Agnita s-a impus la Rășinari, 1-0 cu ACS Păltiniș. Unicul gol al meciului a fost reușit de Remus Paragină.
Campioana din sezonul trecut, FC Agnita își depune și în acest sezon candidatura la titlul județean în Sibiu.
Un alt joc atractiv a fost pe ”Obor”, Interstar Sibiu – ACS Bradu Dinamic, scor 1-3. Oaspeții au avut 3-0 după golurile lui Drăghescu (2) și Suciu.
Vicecampioană în campionatul trecut, Bradu s-a întărit serios în vară și anunță că se va bate din nou la titlu, iar victoria pe terenul lui Interstar o confirmă.
Nou-promovată în Superliga, Orășeșnesc Copșa Mică a cedat la scor pe teren propriu, 1-4 cu FC Tălmaciu.
FC Avrig a plecat și ea în noul sezon cu o victorie, 2-1 cu Alma Sibiu, formație întărită cu mulți juniori de la Hermannstadt.
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