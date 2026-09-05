Sute de oameni printre „comorile” din lut la Târgul Olarilor din Sibiu: ulcioare, flori din ceramică și obiecte cu prețuri de la 5 la 500 de lei / foto video

Piața Mare din Sibiu s-a umplut, sâmbătă, de culoare, forfotă și miros de lut. Sute, poate chiar mii de oameni au ajuns în centrul orașului pentru a descoperi obiectele aduse de meșteri din toate colțurile țării, la cea de-a 60-a ediție a Târgului Olarilor.

De la Horezu, Covasna, Corund, Maramureș și Brașov, până la Nocrich, Cisnădie și alte centre cu tradiție în prelucrarea lutului, producătorii și-au așezat cu grijă creațiile pe tarabe. Căni, blide, ulcioare, vase pentru sarmale, ghivece, obiecte decorative și chiar flori din ceramică au atras privirile trecătorilor.

Piața Mare pare să se transforme în acest weekend într-un atelier uriaș în aer liber. Fiecare stand are propria poveste, iar fiecare obiect poartă urmele mâinilor care l-au modelat.

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▶ Vezi pagina acestui video: Sute de oameni printre „comorile” din lut la Târgul Olarilor din Sibiu: ulcioare, flori din ceramică și obiecte cu prețuri de la 5 la 500 de lei — VIDEO

Târgul Olarilor are loc în acest weekend, pe 5 și 6 septembrie 2026, iar ediția aniversară marchează șase decenii de când meșterii ceramiști se întâlnesc la Sibiu pentru a-și prezenta și vinde creațiile.

Printre obiectele expuse se găsesc și piese inspirate din ceramica tradițională românească, decorate cu motive care au trecut din generație în generație: valul, spirala, șarpele, păunul, pomul vieții, cocoșul, pasărea sau spicul de grâu.

Sibienii își caută obiectul preferat

Printre standuri, oamenii se opresc, privesc, ating și întreabă. Unii vin cu gândul să cumpere ceva anume, alții se lasă cuceriți pe loc de câte un obiect care le atrage privirea.

Carmen Zaharia participă pentru prima dată la Târgul Olarilor, deși este din Sibiu și lucrează în domeniu de aproximativ trei ani. „E prima mea participare la târg, deși sunt din Sibiu, dar fac asta de vreo trei ani. Am venit mai mult din curiozitate, să vedem dacă le plac piesele pe care le fac sibienilor sau turiștilor. Încerc să fac ce-mi place mie și sper să fie piese apreciate”, povestește aceasta.

Pe masa ei se găsesc obiecte decorative, vaze și alte creații realizate manual. Prețurile pornesc de la aproximativ 70 de lei și pot ajunge la 250-300 de lei, în funcție de piesă.

Din Maramureș, cu ceramica tradițională

La un alt stand, ceramica tradițională din Maramureș atrage privirile. Meșterii vin la Sibiu an de an, iar Târgul Olarilor a devenit deja o întâlnire importantă pentru ei. „Am venit cu ceramică tradițională de la noi din regiune, din Maramureș. Ca în fiecare an, ne prezentăm la evenimentul organizat de muzeul din Sibiu”, spune unul dintre producători.

Prețurile pornesc de la 20 de lei și ajung până la aproximativ 500 de lei, în funcție de dimensiune și de complexitatea obiectului.

Pe tarabe sunt vase tradiționale, ceramică țărănească, oale pentru sarmale, ghivece de flori și obiecte decorative. Unele păstrează cromatica și modelele tradiționale, în timp ce altele sunt adaptate pentru casele și gusturile de astăzi. Meșterii spun că vin la Sibiu de peste 30 de ani.

Din Corund, cu ceramică pictată manual

Printre meșterii veniți la Sibiu se află și Tovafli, din Corund, Harghita, care duce mai departe un meșteșug învățat în familie. De 14 ani lucrează ceramica, dar spune că pasiunea pentru acest meșteșug vine din generațiile de dinaintea lui. „Sunt foarte bucuros că sunt aici. Dumnezeu m-a ajutat să ajung cu produsele și e vremea cu noi. Mă bucur că am prins târgul și anul acesta”, spune olarul.

Pe masa lui sunt așezate farfurii, solnițe, castroane și alte obiecte din ceramică de Corund, toate realizate și pictate manual. Culorile tradiționale — albastru, roșu și combinații de culori — dau fiecărei piese un aspect aparte.

Prețurile pornesc de la doar 5 lei și pot ajunge la 100-140 de lei pentru seturile mai mari. O farfurie poate fi cumpărată de la 15 lei, în timp ce solnițele au prețuri cuprinse între aproximativ 20 și 35 de lei, în funcție de dimensiune.

Despre vânzări, meșterul preferă să nu se grăbească să tragă concluzii. „Oile se numără seara”, spune el, zâmbind, convins că adevăratul bilanț al târgului va putea fi făcut abia duminică seara.

Un cocoș de ceramică, ales dintre zeci de obiecte

Printre vizitatori se află și oameni care caută obiecte cu o poveste. Ligia a plecat de la târg cu un cocoș de ceramică pe care vrea să îl pună pe casă. Nu venise neapărat cu gândul să cumpere acel obiect, însă forma și modelul tradițional au făcut-o să se oprească. „Mi-a sărit în ochi pentru că modelul este tradițional, este foarte frumos lucrat și, pe de altă parte, îmi și doresc să îi încurajez pe cei de la atelierul din Nocrich pentru că stau în zonă”, spune femeia.

Astfel de întâlniri sunt, de fapt, farmecul târgului. Un obiect găsit întâmplător poate ajunge să devină piesa care își găsește locul într-o casă și care, peste ani, să amintească de o zi petrecută în Piața Mare.

De la Brașov, obiecte care amintesc de casele bunicilor

Și producătorii din Harghita au venit cu obiecte inspirate din lumea satului tradițional. Nicușor Cojocaru a adus căsuțe tradiționale țărănești, inspirate din diferite zone ale țării. A încercat să păstreze cât mai mult din autenticitatea acestora, inclusiv prin folosirea culorilor naturale întâlnite în tradiție. „Am încercat să creez să fie cât mai autentice. Culorile sunt folosite, culorile naturale care se foloseau în tradiții și în diferite zone ale țării”, explică meșterul.

Spune că reacția oamenilor este una bună. „Oamenii sunt fascinați.”

Pentru el, târgul nu înseamnă doar vânzare. Este și o ocazie de a le reaminti oamenilor de casele părinților și ale străbunicilor. „Am venit să arăt oamenilor ceea ce creez, să le aduc aminte de casele părintești, străbuni și să și vindem din ele.”

Florile din ceramică, printre cele mai admirate

La Târgul Olarilor, tradiția se întâlnește și cu obiectele decorative moderne. Cătălin Postăvaru, din Brașov, a venit cu ceramică tradițională din Țara Bârsei, dar și cu o serie de ornamente care atrag imediat privirile: flori din ceramică. „Le plac. Sunt ceva deosebit, ceva altfel, ceva unic. Toate sunt făcute manual. Încercăm să ne apropiem cât mai mult de realitate”, spune meșterul.

În jurul standului său se opresc oameni, iar florile ceramice sunt întoarse pe toate părțile și privite cu atenție. Pentru meșteri, însă, vremurile nu sunt ușoare. Materia primă s-a scumpit, iar costurile de producție au crescut. Menținerea unui atelier de ceramică devine tot mai dificilă.

„Nu ne putem plânge, dar nici nu dăm pe-afară de bucurie că s-ar fi umplut sacii de bani. Este bine și așa rău, în condițiile în care în ultima vreme au explodat toate prețurile, cel puțin la materia primă”, explică acesta.

În ciuda dificultăților, meșterii continuă să lucreze. Pentru unii dintre ei, fiecare târg este o formă de a ține meseria în viață.

La zece lei, fluierul care aduce zâmbete

Printre tarabele pline cu obiecte atent lucrate, două prezențe mici atrag și ele atenția. Ștefania și Eva, două fetițe de doar câțiva ani, vând fluiere în formă de pasăre, aduse de la Horezu.

Prețul este unul care îi face pe mulți să se oprească: 10 lei. Micile păsări de ceramică stau aliniate, iar copiii care trec prin târg sunt imediat atrași de ele. Sunt obiecte simple, dar care duc mai departe una dintre cele mai vechi forme de joc și de meșteșug popular.

Un târg în care lutul spune povești

De la obiectele utilitare până la cele decorative, de la ceramica tradițională la creațiile reinterpretate de noile generații de meșteri, Târgul Olarilor este, în aceste zile, o adevărată călătorie prin România.

Într-un singur loc se întâlnesc stiluri, tehnici și tradiții din regiuni diferite. Sunt obiecte care poartă culorile și motivele satului românesc, dar și piese care încearcă să găsească un loc în casele contemporane.

Iar printre tarabe, atmosfera este una de sărbătoare. Sibienii se amestecă printre turiști, oamenii se opresc la standuri, întreabă de prețuri, admiră formele și pleacă uneori cu câte un obiect în brațe.