Utilaj de producție a betonului, mistuit de flăcări pe o stradă din Sibiu: a ars în totalitate

Pompierii sibieni au intervenit de urgență, sâmbătă, pe strada Ștefan cel Mare din municipiul Sibiu, după izbucnirea unui incendiu la un utilaj. Din fericire, nu au fost înregistrate victime.
La locul intervenției au fost mobilizate două autospeciale de stingere și un echipaj SMURD. La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta generalizat la un utilaj de protecție a betonului.
Echipajele de intervenție au acționat pentru localizarea și lichidarea incendiului. Flăcările au fost stinse, însă utilajul a fost distrus în totalitate.
Potrivit pompierilor, cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost un scurtcircuit electric, produs la un cablu defect din compartimentul motor.
Intervenția s-a încheiat fără victime, iar pompierii atrag atenția asupra importanței verificării instalațiilor electrice și a cablurilor utilajelor, pentru prevenirea unor astfel de evenimente.
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