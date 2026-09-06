Pe scurt: Nopțile se lungesc, iar românii vor dormi cu o oră în plus. Iată exact când se schimbă ora și ce aparate nu se actualizează automat.

România se pregătește și în 2026 pentru trecerea la ora de iarnă, un moment care stârnește an de an dezbateri în rândul populației nemulțumite de scurtarea zilei-lumină și instalarea întunericului încă de la orele după-amiezii, potrivit Libertatea, care citează publicația Newsweek.

Schimbarea fusului orar aduce cu sine o noapte mai lungă, dar și modificări ale rutinei zilnice, în condițiile în care lumina naturală dimineața va apărea abia după ora 07:00, iar serile vor fi marcate de întuneric începând cu ora 17:00.

Trecerea oficială la ora de iarnă va avea loc în ultimul weekend din luna octombrie, mai exact în noaptea de sâmbătă spre duminică, pe 25 octombrie 2026. La ora 04:00 dimineața, ceasurile vor fi date înapoi cu o oră, devenind ora 03:00. Datorită acestei modificări, duminică, 25 octombrie, va deveni cea mai lungă zi din an, având 25 de ore, iar românii vor beneficia, la nivel practic, de o oră în plus de somn.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

Ce dispozitive se actualizează singure și ce ceasuri trebuie potrivite manual

O preocupare constantă legată de această tranziție este actualizarea corectă a indicatoarelor orare. Tehnologia modernă simplifică semnificativ acest proces, astfel că smartphone-urile, tabletele, laptopurile și ceasurile inteligente își vor ajusta automat ora, cu condiția ca setarea pentru actualizarea automată a fusului orar și a datei să fie activată din meniul dispozitivelor. Utilizatorii trebuie doar să se asigure că echipamentele sunt conectate la internet.

În schimb, dispozitivele clasice, precum ceasurile mecanice de perete, ceasurile de mână tradiționale, deșteptătoarele mai vechi sau afișajele electronice ale electrocasnicelor, vor necesita potrivirea manuală. Este recomandat ca aceste ceasuri să fie date înapoi cu o oră chiar înainte de culcare, sâmbătă seara, pentru a evita orice confuzie în dimineața zilei de duminică.

Subiectul renunțării la schimbarea sezonieră a orei a fost intens discutat la nivelul instituțiilor Uniunii Europene în ultimii ani, pe fondul studiilor care arată că adaptarea organismului la noul program poate crea un ușor disconfort fizic și psihic. Cu toate acestea, o decizie finală privind eliminarea acestei practici a fost amânată la nivel comunitar, ceea ce înseamnă că sistemul schimbării orei prin care ceasul este dat înainte primăvara și înapoi toamna rămâne în vigoare și în acest an.