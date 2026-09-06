Pe scurt: A patra ședință CSAT din acest an vine cu teme grele: programul Armata României 2044, implementarea SAFE și consolidarea trupelor SUA pe teritoriul românesc.

Președintele Nicușor Dan a convocat Consiliul Suprem de Apărare a Țării pentru luni, 7 septembrie 2026, ora 15:00, la Palatul Cotroceni, a anunțat duminică, 6 septembrie, Administrația Prezidențială, potrivit Libertatea.

Pe ordinea de zi se află planul de înzestrare a Armatei României pentru perioada 2027-2036, programul Armata României 2044, precum și documentul de analiză privind implementarea programului SAFE, aprobat în ședința de lucru din 13 august. Un alt punct important vizează revizuirea prezenței militare a SUA în Europa și consolidarea trupelor americane în România. Administrația Prezidențială a precizat că „vor fi analizate și alte tematici de actualitate din domeniul securității naționale”.

A șaptea ședință CSAT din mandatul lui Nicușor Dan și a patra din 2026

Ședința de luni este a patra întâlnire a CSAT din acest an și a șaptea din mandatul actualului președinte. Prima ședință din 2026 a avut loc pe 11 martie, după ce SUA au cerut României să permită accesul avioanelor cisternă pentru realimentare în zbor și au solicitat aducerea în bazele românești a unor echipamente militare de comunicații și radare pentru trupele americane.

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A doua ședință din acest an, organizată pe 29 mai, a discutat implicațiile a ceea ce Administrația Prezidențială a numit „cel mai grav incident care a afectat teritoriul național de la începutul războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei” — reacția a venit după drona căzută pe un bloc din Galați.

A treia ședință CSAT din 2026 a avut loc pe 29 iunie, având ca temă principală analiza obiectivelor României la Summitul NATO de la Ankara, dar și situația de la ROMATSA.

Cine face parte din Consiliul Suprem de Apărare a Țării

Potrivit Regulamentului de funcționare al CSAT, consiliul „se convoacă de președintele acestuia, trimestrial sau de câte ori este necesar”, dar „poate fi convocat și la inițiativa a cel puțin patru membri din componența prevăzută de lege”.

Nicușor Dan îndeplinește funcția de președinte al CSAT, iar premierul Ilie Bolojan este vicepreședinte. Din consiliu mai fac parte ministrul Apărării, ministrul de Interne, ministrul de Externe, ministrul Justiției, ministrul Economiei, ministrul Finanțelor, directorul SRI, directorul SIE, șeful Statului Major al Apărării și consilierul prezidențial pentru securitate națională.