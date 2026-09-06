Un băiat de 7 ani a fost la câteva secunde de tragedie în stația de metrou Muzeum din Praga, în prima zi de școală. Copilul, absorbit de telefonul mobil, nu a observat că a ajuns la capătul peronului și a căzut direct pe șine, chiar când în tunel se vedeau luminile trenului care intra în stație. Un pasager străin a sărit după el și l-a scos în câteva secunde, iar Poliția cehă a publicat imaginile surprinse de camerele de supraveghere ca avertisment pentru părinți.

Incidentul s-a produs marți, 1 septembrie, în jurul orei 18.00, relatează Adevărul. Băiatul, care era însoțit de un membru al familiei, mergea încet de-a lungul peronului cu privirea în telefon, a trecut de linia galbenă de avertizare și a pășit în gol.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

„A pășit în gol și a căzut direct pe șine”

„Din senin, a făcut un pas în gol și a căzut direct pe șine. Datorită reacției foarte rapide a unui străin, care a sărit după băiat, și a celorlalți călători, copilul a fost adus înapoi pe peron în doar câteva secunde”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Poliției din Praga, Eva Kropáčová, potrivit Radio Praga.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

În același timp, un alt pasager a apăsat butonul de oprire de urgență, amplasat la marginea peronului, ceea ce a oprit trenul care se apropia. Bărbatul care sărise pe șine a fost ajutat, la rândul lui, să urce înapoi pe peron chiar înainte ca metroul să intre în stație.

Copilul s-a ales cu răni ușoare la mâini și a fost transportat la spital de echipajele de salvare.

Avertismentul poliției: telefonul poate costa vieți

Poliția cehă a mulțumit public salvatorului și celorlalți călători și a transmis un apel către părinți: „Este important ca toată lumea să știe că doar o scurtă clipă de neatenție poate provoca o mare nenorocire”. Autoritățile le cer adulților să le explice copiilor riscurile folosirii telefonului sau a căștilor în trafic, la trecerea străzii și pe peroanele de tren sau metrou.

Polițiștii le mai recomandă călătorilor să identifice, la intrarea în stație, locul unde se află butoanele de urgență și să le folosească imediat în cazul căderii unei persoane pe șine, pentru a opri garnitura care se apropie.

Video: Policie ČR / YouTube