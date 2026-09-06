Pe scurt: Cinci module, vacanțe cu date diferite în funcție de județ și termene distincte pentru absolvenți: iată tot ce trebuie să știe elevii și părinții despre noul an școlar.

Elevii din România se întorc la cursuri luni, 7 septembrie 2026, pentru începerea anului școlar 2026-2027. Deși administrativ anul școlar debutează la 1 septembrie 2026 și se încheie la 31 august 2027, cursurile efective pornesc luni și se desfășoară pe parcursul a 36 de săptămâni, potrivit ordinului aprobat de Ministerul Educației și publicat în Monitorul Oficial, citat de Mediafax.

Pentru majoritatea elevilor, ultima zi de școală este vineri, 18 iunie 2027, însă cei din clasele terminale vor încheia cursurile mai devreme, pentru a se pregăti de Evaluarea Națională și de Bacalaureat.

Calendarul celor cinci module de cursuri și al vacanțelor

Primul modul se desfășoară de luni, 7 septembrie, până vineri, 23 octombrie 2026, urmat de vacanța de toamnă, între sâmbătă, 24 octombrie, și duminică, 1 noiembrie. Al doilea modul începe luni, 2 noiembrie, și se încheie marți, 22 decembrie 2026, iar vacanța de iarnă durează de miercuri, 23 decembrie, până duminică, 10 ianuarie 2027.

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Al treilea modul debutează luni, 11 ianuarie 2027, dar data de încheiere diferă de la un județ la altul, deoarece fiecare inspectorat școlar stabilește separat perioada vacanței mobile, cunoscută drept „vacanța de schi”. Astfel, modulul se poate încheia vineri, 12 februarie, vineri, 19 februarie sau vineri, 26 februarie 2027, elevii urmând să beneficieze de o săptămână liberă în intervalul 15 februarie–7 martie 2027.

În funcție de data aleasă pentru această vacanță, al patrulea modul va începe luni, 22 februarie, 1 martie sau 8 martie, și se va încheia vineri, 23 aprilie 2027. Vacanța de primăvară se desfășoară între sâmbătă, 24 aprilie, și marți, 4 mai, iar ultimul modul începe miercuri, 5 mai, și se termină vineri, 18 iunie 2027. Vacanța de vară va dura de sâmbătă, 19 iunie 2027, până duminică, 5 septembrie 2027.

Termene diferite pentru absolvenți și zile libere pe parcursul anului

Nu toți elevii termină cursurile în aceeași zi. Clasele a XII-a de zi și a XIII-a seral sau cu frecvență redusă încheie anul școlar pe 4 iunie 2027, cei din clasa a VIII-a pe 11 iunie 2027, majoritatea elevilor pe 18 iunie 2027, iar elevii din învățământul liceal tehnologic și din învățământul profesional pe 25 iunie 2027.

Pe parcursul anului școlar sunt prevăzute și câteva zile libere suplimentare. Pe 5 octombrie 2026, de Ziua Internațională a Educației, nu se organizează cursuri. De asemenea, elevii și profesorii nu merg la școală de Sfântul Andrei, luni, 30 noiembrie 2026, și de Ziua Națională a României, marți, 1 decembrie, zile care, împreună cu weekendul din 28-29 noiembrie, formează patru zile consecutive libere. O altă pauză este programată de Ziua Copilului, marți, 1 iunie 2027, sărbătoare legală în care nu se lucrează. Alte sărbători legale din intervalul 2026-2027 coincid cu perioadele de vacanță ale elevilor.

La Sibiu, unitățile de învățământ au anunțat că sunt pregătite pentru începerea noului an școlar, iar autoritățile locale au transmis mesaje elevilor înainte de revenirea la cursuri.