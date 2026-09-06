Pe scurt: Seismul de duminică dimineață s-a produs la mare adâncime, ceea ce înseamnă că unda s-a resimțit pe o rază largă, de la Brașov până la Ploiești. Iată exact unde s-a înregistrat și cum se compară cu cel mai puternic cutremur din acest an.

Un cutremur cu magnitudinea de 4,1 grade pe scara Richter s-a produs duminică, 6 septembrie 2026, la ora 7:04, în zona seismică Vrancea, potrivit Economica.net, care citează datele Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Potrivit sursei citate, seismul s-a înregistrat la o adâncime de 149,6 kilometri, o valoare tipică pentru cutremurele intermediare din zona Vrancea, cunoscută drept cea mai activă regiune seismică din România.

Unde s-a produs cutremurul de duminică dimineață

Institutul de specialitate a localizat evenimentul în apropierea mai multor orașe importante din centrul și sud-estul țării: 54 de kilometri sud-est de Sfântu-Gheorghe, 59 de kilometri est de Brașov, 61 de kilometri sud de Buzău, 65 de kilometri sud de Focșani și 75 de kilometri nord de Ploiești.

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Din cauza adâncimii mari la care s-a produs, unda seismică a avut potențialul de a fi resimțită pe o suprafață extinsă, acoperind mai multe județe din jurul epicentrului. Cutremurele vrâncene de adâncime intermediară se propagă, de regulă, pe direcția nord-est – sud-vest, motiv pentru care sunt percepute mai clar în Moldova, Muntenia și sud-estul Transilvaniei decât în vestul țării.

Cum se compară cu celelalte seisme din 2026

Comparativ, cel mai puternic cutremur înregistrat în acest an s-a produs pe 26 februarie 2026, tot în județul Vrancea, cu o magnitudine de 4,5 grade pe Richter, ușor peste cea a seismului de duminică dimineața. Pe 8 aprilie, un seism de magnitudine 4 a fost resimțit în mai multe orașe, iar pe 1 februarie a fost înregistrat un cutremur de 3,7 grade în aceeași zonă.

Zona seismică Vrancea generează frecvent cutremure de intensitate moderată, majoritatea nefiind resimțite de populație sau provocând doar senzații trecătoare, fără pagube materiale. Un alt cutremur produs în aceeași zonă, de 3,5 grade, s-a resimțit anterior în zona Brașovului.

Ce recomandă autoritățile în caz de cutremur

Departamentul pentru Situații de Urgență recomandă ca, în timpul unui seism, oamenii să rămână în interior, să se adăpostească sub o masă solidă sau lângă un perete de rezistență și să stea departe de ferestre, oglinzi și mobilier greu. Ieșirea din clădire se face doar după oprirea mișcării seismice, pe scări, niciodată cu liftul.

Nu au fost raportate pagube materiale sau victime în urma cutremurului de duminică, 6 septembrie 2026. INCDFP actualizează în timp real datele privind magnitudinea, adâncimea și localizarea seismelor produse pe teritoriul României.