Pe scurt: Clase de sport, ateliere pentru copii, bazar și tombolă cu vouchere de la parteneri - toate într-o singură zi, organizate integral de voluntari, în sprijinul tinerilor din centrele de plasament.

Asociația Ajungem MARI organizează pe 12 septembrie 2026, în Piața Habermann din Sibiu, evenimentul caritabil „Sport, joacă & bazar”, o zi dedicată întregii familii, cu activități sportive, ateliere creative, momente de animație, bazar și tombolă. Evenimentul va avea loc între orele 10:00 și 18:00.

Potrivit organizatorilor de la Ajungem MARI, scopul acțiunii este strângerea de fonduri pentru programe educaționale dedicate copiilor și tinerilor din sistemul de protecție socială. Toate activitățile din cadrul evenimentului sunt gândite ca o experiență completă pentru vizitatori, de la clase de sport pentru adulți și copii, până la ateliere creative și momente de animație pentru cei mici.

Un eveniment organizat integral de voluntari

Reprezentanții asociației precizează că întreaga acțiune este pusă pe picioare 100% de voluntari, iar banii strânși merg direct către tinerii din sistemul de protecție socială și din centrele de plasament, categorie cu care Ajungem MARI lucrează săptămânal prin programele sale educaționale.

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„Este un eveniment organizat 100% de voluntari, în beneficiul tinerilor din sistemul de protecție socială/centre de plasament, cu care Ajungem Mari lucrează săptămânal”, se arată în comunicatul transmis de asociație.

Tombolă cu vouchere oferite de partenerii evenimentului

Una dintre atracțiile zilei va fi tombola cu premii oferite de partenerii evenimentului. Participanții vor avea ocazia să câștige vouchere pentru servicii de înfrumusețare, masaj, tratamente cosmetice, gogoși, platouri cu aperitive, ședințe foto profesioniste și antrenamente cu antrenor personal, alături de alte surprize pregătite de organizatori.

Bazarul caritabil, parte a aceleiași zile de evenimente, va completa oferta pentru vizitatorii care doresc să susțină direct cauza asociației, în timp ce copiii vor avea la dispoziție ateliere creative și momente de animație special pregătite pentru ei.

Cei interesați să afle mai multe despre activitățile Asociației Ajungem MARI sau despre programele educaționale dedicate tinerilor din sistemul de protecție socială pot lua legătura cu organizatorii la adresa sibiu@ajungemmari.ro.