Cea de-a XXXVII-a ediție a competiției de box „Centura Păltiniș” s-a disputat vineri și sâmbătă la Aqua Fun Sibiu și a adus meciuri spectaculoase, echilibrate și pline de adrenalină pentru pugiliștii care au urcat în ring.

Competiția a fost organizată de clubul CSM Sibiu și Primăria Municipiului Sibiu și s-a desfășurat sub egida Federației Române de Box. Au concurat peste 50 de pugiliști de la 15 cluburi din țară.

Clubul CSM Sibiu a participat cu 11 sportivi, toți fiind pregătiți de antrenorul emerit Emil Bihorean, a cărui dăruire, disciplină și muncă neobosită din spatele colțului de ring au făcut posibile aceste performanțe.

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Foto: CSM Sibiu box

La categoria 65 kg tineret, finala a fost una exclusivă a pugiliștilor de la CSM Sibiu, Andrei Fleșeriu și Darius Răulea. A câștigat Andrei Fleșeriu, recent întors de la Europenele U 19 din Serbia.

Alți doi pugiliști de la CSM Sibiu au câștigat centura: Kasian Opriș la categoria 75 kg și Marian Cojoc la categoria 80 kg. De asemenea, Matei Vîlvoi a luat argintul la juniori, categoria 66 kg.

Radu Ghiță a boxat la 70 kg juniori și fost o surpriza plăcută, demonstrând un potențial uriaș.

Foto: CSM Sibiu box

La finalul competiției, antrenorul emerit Emil Bihorean s-a declarat mulțumit de evoluția sportivilor săi. ”A testat potențialul și nivelul de pregătire al sportivilor, am văzut ce mai trebuie ajustat tehnico-tactic și din punct de vedere fizic. Meciurile de verificare de la Centura Păltiniș sunt pentru pregătirea campionatelor naționale care vor urma în octombrie” a punctat tehnicianul de la CSM Sibiu.

La categoria copii, organizatorii au acordat medalii și diplome. La cadeți, juniori, tineret si seniori s-a oferit Centura Păltiniș și diplomă pentru câștigători, iar pentru locurile 2, 3 și 4 medalii și diplome.