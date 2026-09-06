Drumul dintre Cartierul Arhitecților și zona Troiță, din nou practicabil. Orlățan: „Circulați cu grijă”

Drumul de legătură dintre Cartierul Arhitecților – strada Petre Antonescu și Prelungirea Bulevardului Mihai Viteazu – zona Troiță este din nou practicabil. Anunțul a fost făcut de primarul orașului Cisnădie, Mircea Orlățan, într-o postare publicată pe rețelele de socializare.

Drumul de legătură dintre Cartierul Arhitecților și zona Troiță este din nou practicabil. Potrivit edilului, este vorba despre un drum de exploatare aflat pe teritoriul comunei Șelimbăr, motiv pentru care administrația din Cisnădie nu poate interveni direct pentru lucrări de întreținere.

„Acest drum de exploatare este amplasat pe teritoriul comunei Șelimbăr, iar orașul Cisnădie nu poate interveni pentru întreținerea sa”, a transmis Mircea Orlățan.

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Drumul a fost însă adus din nou într-o stare în care poate fi utilizat, în urma colaborării dintre administrațiile locale din Cisnădie și Șelimbăr. Primarul precizează că intervenția s-a realizat fără cheltuieli din partea orașului Cisnădie.

Sursa foto: Mircea Orlățan

Se caută o soluție legală pentru întreținerea drumului

Administrația din Cisnădie și cea din Șelimbăr pregătesc, potrivit primarului, un plan comun pentru identificarea unei soluții legale care să permită orașului Cisnădie să se ocupe de întreținerea drumului.

„Avem un plan comun, pe termen scurt pentru implementarea unei formule legale care să permită întreținerea acestui drum de către orașul Cisnădie”, a mai precizat edilul.

Primarul Cisnădiei a mulțumit administrației locale din Șelimbăr pentru colaborare.

Șoferii, sfătuiți să circule cu atenție

În același timp, șoferii care folosesc această rută sunt rugați să circule cu viteză redusă și cu atenție.

„Vă rugăm să circulați cu grijă și cu viteză redusă, fără să părăsiți cu autovehiculele drumul pietruit”, a transmis Mircea Orlățan.

Drumul reprezintă o legătură importantă pentru locuitorii din zona Cartierului Arhitecților și poate fi folosit ca rută alternativă între Cisnădie și Șelimbăr.