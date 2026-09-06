Germania își ține respirația: AfD ar putea prelua controlul unui land pentru prima dată. Cine este Ulrich Siegmund, „cel mai periculos om din Germania”

Alegătorii din landul german Saxonia-Anhalt sunt chemați duminică, 6 septembrie, la urne, într-un scrutin regional care ar putea aduce, pentru prima dată de la Al Doilea Război Mondial, un partid de extremă dreapta la conducerea unui land. Alternativa pentru Germania (AfD) este creditată în ultimele sondaje cu peste 40% din intențiile de vot, iar candidatul său, Ulrich Siegmund, 35 de ani, ar putea deveni cel mai tânăr premier de land din istoria țării.

AfD, aproape de majoritatea absolută la Magdeburg

Cel mai recent sondaj, realizat de Forschungsgruppe Wahlen pentru ZDF în perioada 1–3 septembrie, arată AfD detașat pe primul loc, cu 41% din intențiile de vot. CDU, partidul care a condus landul în ultimii ani, este pe locul al doilea, cu 23%, urmată de Die Linke (11,5%), SPD (8,5%), Verzi (6%), BSW (4%) și FDP (3%), potrivit agenției dpa, citată de Mediafax.

Deși filiala AfD din Saxonia-Anhalt este clasificată oficial de serviciile germane de informații drept extremistă de dreapta, partidul are șanse să obțină o majoritate absolută fără precedent în parlamentul regional de la Magdeburg. Un asemenea rezultat i-ar permite să guverneze fără sprijinul partidelor tradiționale, care au exclus până acum orice cooperare cu AfD, așa-numitul „zid de protecție” (Brandmauer).

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

De la ospătar la „cel mai periculos om din Germania”

Ulrich Siegmund s-a născut în 1990, anul reunificării Germaniei. În adolescență a lucrat ca ospătar și muncitor pe șantiere, apoi a urmat o formare în comerț exterior și a obținut o licență în psihologia afacerilor la o universitate cu învățământ la distanță. A fondat o firmă care vindea odorizante și parfumuri, a fost scurt timp membru CDU, apoi a trecut la AfD și a intrat în parlamentul landului în 2016.

Vizibilitatea sa a explodat în pandemie, când clipurile în care critica restricțiile i-au adus sute de mii de urmăritori. În 2022 a devenit copreședinte al grupului AfD din landtag, iar în mai 2025 a fost desemnat candidat principal cu sprijinul a peste 98% dintre colegi.

Sintagma „cel mai periculos om din Germania”, folosită de revista Der Spiegel pe coperta unei ediții din august, a devenit între timp un motiv de mândrie pentru o parte dintre susținătorii săi. Oriunde apare, oamenii stau la coadă pentru fotografii, iar clipurile de campanie, atent regizate pentru rețelele sociale, îl arată îmbrățișând simpatizanți. Mesajul său: „Împreună, ne vom lua țara înapoi”. Propuneri concrete apar rar, iar când este presat, zâmbește și evită întrebările.

„Remigrație” și nepotism

Siegmund a ajuns în centrul controverselor după ce s-a aflat că a participat, în noiembrie 2023, la reuniunea de la Potsdam în care fostul lider identitar Martin Sellner a vorbit despre „remigrație”, concept asociat cu expulzarea în masă a imigranților. Parlamentul landului l-a demis atunci din funcția de președinte al comisiei pentru afaceri sociale.

La începutul acestui an a fost prins într-un scandal de nepotism: tatăl său ar fi încasat peste 7.500 de euro pe lună ca angajat parlamentar al unui coleg de partid. Siegmund a răspuns că partidul trebuie să se bazeze pe oameni de încredere, iar sondajele arată că afacerea nu i-a afectat susținerea.

Miza pentru Berlin

AfD a profitat de nemulțumirea față de partidele tradiționale, de sentimentul de abandon din zonele rurale din est și de noul val de inflație asociat războiului din Iran. Toate partidele din Bundestag exclud în continuare orice colaborare cu AfD, iar Verzii insistă pentru examinarea unei cereri de interzicere a partidului. Un rezultat de peste 40% la Magdeburg ar face însă „zidul de protecție” tot mai greu de menținut.

Secțiile de votare se închid la ora 18.00, ora Germaniei (19.00, ora României), iar primele estimări sunt așteptate imediat după.

Foto: Ulrich Siegmund în campania electorală din 2026. Sursă: Wikimedia Commons / RoyZuoMedia, CC BY-SA 4.0