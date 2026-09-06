UPDATE 2, ora 12:46: UPDATE FINAL: Incendiul a fost stins, iar cauza probabilă a fost, potrivit ISU Sibiu, „efectul termic produs de coșul de fum neprotejat corespunzător”. În urma flăcărilor, acoperișul casei a fost afectat în totalitate, iar trei anexe au fost distruse, împreună cu bunurile din interiorul acestora. Suprafața totală afectată a fost de aproximativ 175 de metri pătrați.

Pompierii au reușit să salveze doi câini și un iepure, însă, potrivit ISU Sibiu, „din nefericire un iepure și 40 de găini nu au putut fi salvate”.

UPDATE, ora 11:49: Incendiul a fost localizat, iar riscul de propagare la alte vecinătăți a fost eliminat, potrivit ISU Sibiu. „Incendiul este localizat, nu mai există risc de propagare la alte vecinătăți. Se lucrează pentru stingerea incendiului”, precizează instituția.

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Pompierii continuă intervenția pentru stingerea completă a flăcărilor, misiunea fiind în desfășurare. Revenim cu detalii.

ȘTIRE INIȚIALĂ

Pompierii sibieni intervin de urgență, sâmbătă, în localitatea Cristian, pentru stingerea unui incendiu manifestat generalizat la o locuință și la o anexă gospodărească.

La fața locului au fost mobilizate două autospeciale de stingere, o autocisternă și un echipaj SMURD.

„Pompierii sibieni intervin de urgență în localitatea Cristian pentru stingerea unui incendiu. La fața locului sunt mobilizate două autospeciale de stingere, o autocisternă și un echipaj SMURD. Din primele informații incendiul se manifestă generalizat la o casă și la o anexă gospodărească. Se acționează pentru localizarea și stingerea incendiului”, a transmis ISU Sibiu.

Misiunea este în desfășurare, iar pompierii acționează pentru localizarea și stingerea flăcărilor.

Revenim cu detalii!