ISU Sibiu intervine de urgență în Piața Huet din municipiul Sibiu, sâmbătă după-amiază, pentru îndepărtarea unor elemente de construcție aflate în pericol de cădere.

La fața locului au fost trimise o autospecială de descarcerare și o autoscară.

„ISU Sibiu intervine de urgență în Piața Huet din municipiul Sibiu pentru îndepărtarea unor elemente de construcție (țigle) aflate în pericol de cădere. La fața locului, pompierii intervin cu o autospecială de descarcerare și o autoscară”, a transmis ISU Sibiu.

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