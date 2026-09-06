ISU Sibiu intervine de urgență în Piața Huet din municipiul Sibiu, sâmbătă după-amiază, pentru îndepărtarea unor elemente de construcție aflate în pericol de cădere.
La fața locului au fost trimise o autospecială de descarcerare și o autoscară.
„ISU Sibiu intervine de urgență în Piața Huet din municipiul Sibiu pentru îndepărtarea unor elemente de construcție (țigle) aflate în pericol de cădere. La fața locului, pompierii intervin cu o autospecială de descarcerare și o autoscară”, a transmis ISU Sibiu.
Revenim cu detalii!
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